Klopp: "El equipo no me defraudó, yo soy el responsable"

Foto: Liverpool FC

No cesan las malas noticias en Melwood. El Liverpool ha caído hoy frente al Wolverhampton en la eliminatoria correspondiente a la cuarta ronda de la FA Cup. Tras ser eliminados en la semifinal de la Copa de la Liga, el equipo dirigido por Jürgen Klopp también ha cerrado su participación en la FA Cup esta temporada ante los Wolves.

El Liverpool comenzó la temporada a un nivel espectacular, colándose en las plazas más altas de la liga y con altas esperanzas de alzarse con algún titulo copero a final de campaña. Sin embargo, los de Klopp han perdido la posibilidad de luchar por dos títulos en tan solo unos días.

El manager alemán se mostró muy crítico tras el encuentro, reconociendo que el equipo pasa por un momento realmente complicado a estas alturas de la temporada.

“Era un partido importante para nosotros y obviamente no cumplimos”, señaló Klopp. “Soy el responsable y me siento realmente responsable por esta actuación, porque creo que podríamos haberlo hecho mejor”.

Klopp volvió a alinear a una cantidad importante de jugadores no habituales y canteranos, y nuevamente pecó de optimista ante un Wolverhampton que lo dio todo en el terreno de juego.

Joe Gomez comandó una defensa que no estuvo a la altura | Foto: Liverpool FC

“El equipo no me defraudó, yo soy el responsable por la alineación. Los vi entrenando y pensé ‘este es el equipo’”, explicó. “Soy el responsable por las cosas malas también, no solo por las buenas, y hoy obviamente no fue un buen día, así que es mi responsabilidad. Podríamos haber jugado mejor, todos los jugadores pudieron haberlo hecho mejor”.

“En algún momento volveré a ver el partido y sabré un poco más al respecto, pero a partir de mañana tenemos que prepararnos para el partido contra el Chelsea".

“Alguien me acaba de preguntar si este es el punto bajo de mi periodo en el Liverpool, no lo sé”, reconoció Klopp.

“Si efectivamente lo es, estamos en el momento perfecto para dar vuelta la situación porque ya no podemos tocar más fondo”, finalizó el alemán.