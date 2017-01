Espectáculo aéreo en Old Trafford

Google Plus

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la tercera ronda de la FA Cup entre Manchester United y Wigan Athletic. El encuentro se disputó en Old Trafford ante 65000 espectadores aproximadamente.

Ya lo advertía Mourinho en la rueda de prensa previa: "Su equipo será muy agresivo, muy bien organizado defensivamente y también emocional, como el manager". Mayor razón no podía tener el portugués. El Wigan se plantó en Old Trafford con las ideas muy claras, clarísimas, y a punto estuvo de sorprender a los "red devils", aunque el resultado final diga todo lo contrario. Y eso que los de Manchester no se andaron con "chiquitas" desde el comienzo de la encuentro, sacando al campo una alineación titular que ya firmarían el 90% de los clubes de todo el mundo.

Mata, Martial, Rooney, Mkhitaryan y varias estrellas más que se vieron superadas por un conjunto de la Championship que mereció más premio de lo que recibió. Entre ellos, uno de los nombres del verano y del año futbolístico: Will Grigg. El norirlandés se ganó al público balompédico durante la Eurocopa de Francia de 2016 gracias al cántico "Will Grigg's on fire". Un auténtico fenómeno que no disputó ni un solo minuto en ese torneo pero que este año ya lleva siete goles.

Foto: Manchester United

No obstante, poco pudo hacer en su visita al "Teatro de los sueños". Y es que el Wigan saltó al verde con el objetivo de defender primero y después, si se podía, avanzar hacia portería contraria. Un planteamiento que Mourinho ya preveía, pero que funcionó tan bien, que hasta el propio entrenador luso tuvo que echar mano de su "arma secreta" cuando se le complican las cosas. Maroune Fellaini. Tras una primera parte en la que tan solo Mkhitaryan tuvo una gran ocasión de poner por delante a los suyos (falló a puerta vacía un gran pase de Fosu-Mensah), un centro de Bastian Schweinsteiger acabaría siendo rematado por Fellaini al fondo de las mallas. Muchos seguirán lanzando críticas al centrocampista belga, pero nadie duda de su capacidad para resolver partidos con el juego aéreo, y eso Mou lo tiene muy en cuenta.

El tanto de los "red devils" fue demasiado losa para el Wigan, que salió en la segunda parte en busca de rascar algo arriba. Así es como, con los chicos de Warren lanzados a por el empate, llegaría la fiesta local otra vez por alto. Un nuevo centro (esta vez de Martial), conectaría con otro al que tampoco se le da nada mal el remate de cabeza, Chris Smalling. 2-0 y partido prácticamente acabado. El técnico de los "latics blues" sabe que de nada sirve plantear un duelo sólido atrás, si por arriba tu equipo es superado en todos los aspectos. Y eso quedó reflejado en los primeros 60 minutos de la eliminatoria.

Foto: Premier League

Sin embargo, la pesadilla no acabaría ahí. Córner botado por Rooney que remata Ander Herrera y Schweinsteiger, que no marcaba gol desde hace más de un año, pone la pierna para colocar el 3-0 y aumentar los dolores de cabeza de Warren en las jugadas a balón parado. El mánager británico se desesperaba en la banda cuando le faltaba un nuevo tanto que recibir. Y es que se nota que Mourinho le dijo a Martial: "Tú vete a la izquierda que ahí es donde mejor juegas". Dicho y hecho. El francés destrozó la defensa rival con sus internadas por dentro, y así llegaría el cuarto gol del United. Desequilibrio del ex jugador del Mónaco, pase atrás, y Mkhitaryan empuja, esta vez sí, el esférico dentro de la portería de Haugaard.

Al final un 4-0 engañoso que no se habría producido si el Wigan contara con Fellaini en su plantilla. Curioso. El Manchester, por su parte, vuelve a sonreír después de perder por 2-1 ante el Hull City en las semifinales de la Copa de la Liga (a pesar de ello, se clasificaron para la final) cortando la racha de 17 partidos sin perder. Mourinho estará contento con los suyos. Cuando no se puede no se puede, y por arriba siempre hay armas, pensará el luso.