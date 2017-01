Wenger: “Hay una gran plantilla y no surge la necesidad decomprar”

Arsène Wenger en rueda de prensa | Fotografía: Arsenal

Tras la contundente victoria por 0-5 ante el Southampton en la FA Cup, el Arsenal vuelve a centrarse en la Premier League, competición en la que se medirá al Watford de Walter Mazzarri. Los Hornets no pasan por su mejor momento, pues llevan sin ganar en liga desde el pasado mes de diciembre acumulando ya siete encuentros en los que no suman los tres puntos. Con esos datos, es lógico pensar que el equipo de Vicarage Road esté en problemas en la clasificación, aunque lo cierto es que aún se mantiene en la 14ª posición a seis puntos del Crystal Palace, primer equipo en puestos de descenso. A priori, el Arsenal debería sellar con un triunfo su compromiso teniendo en cuenta, además, que el Chelsea tiene que visitar Anfield en el que será el gran partido de la jornada 23 de Premier League.

Sin embargo, en lugar de centrar la atención el encuentro ante el Watford, lo que realmente ha acaparado todas las preguntas de la rueda de prensa previa de Wenger ha sido el mercado invernal al que le quedan menos de 48 horas. Sin ningún movimiento en el horizonte, el francés cree que “hay una gran plantilla y no surge la necesidad de comprar”. Así pues, confianza absoluta en un grupo de jugadores que, a diferencia de otras campañas, no han visitado tanto la enfermería. Es más, con Welbeck y Walcott recuperados, solo Santi Cazorla parece ser el que dé trabajo a unos médicos que por fin pueden tener horas libres. Precisamente, esta gran recuperación de jugadores es lo que ha minimizado las opciones de compra: “Con el regreso de Welbeck y la gran calidad de nuestros jugadores, tenemos una parcela ofensiva muy fuerte”.

No obstante, y como viene siendo costumbre a lo largo de los últimos años, los rumores siguen circulando hasta que se ponga punto y final al mercado de manera oficial. El último en ser vinculado con el Arsenal ha sido Karim Benzema, un delantero francés que no vive sus mejores momentos en el Real Madrid. Su procedencia, precisamente, es la razón que da Wenger al inicio de este rumor: “Se habrá relacionado porque es francés. Hay rumores de que quiere salir de Madrid, pero no tenemos necesidad de comprar delanteros. Para el mercado de verano tampoco lo sé, no es mi preocupación”.

"Seguimos interesados, pero no se ve como algo que vaya a suceder"

Lo que sí puede preocuparle algo más son las situaciones de Mathieu Debuchy y Carl Jenkinson. Los laterales derechos del Arsenal parecen contar poco o nada para Wenger, aunque ambos viven momentos muy diferentes. Mientras que el primero parece que no va a salir, pues ya ha confirmado el técnico que “no se han recibido ofertas por él”, el segundo sí parecía tener todo atado para marchar al Crystal Palace, aunque ahora parece haberse complicado. “No hay noticias sobre el asunto. Seguimos interesados porque tenemos muchos jugadores en esa posición, pero no se ve como algo que vaya a suceder. Para nosotros no es algo cerrado, aunque no lo sé para él”, aclaró un Arsène Wenger que, por otro lado, añadió que se trataría de una venta, y no de una cesión como se apuntaba en un primer momento. Por otro lado, ensalzó la actitud del jugador dejando claro que “no hay ningún problema con él”.

Poniendo el foco sobre el encuentro de liga ante el Watford, lo único a lo que ha tenido que contestar el técnico galo ha sido sobre una de las nuevas adquisiciones de Hornets. Los de Vicarage Road se han hecho con los servicios de M’Baye Niang, un delantero francés de 22 años que es conocido por el técnico Gunner al haber pertenecido al Caen: “Sé de Niang porque jugó en el Caen y ya lo tenía en mente”. Destaca de él “su gran talento individual y la posibilidad de crear ocasiones de gol”, algo que debe preocupar a su línea defensiva: “Es fuerte físicamente y rápido. Tenemos que mantenerlo vigilado porque puede hacer siempre algo especial”. Si trae de cabeza o no a los zagueros londinenses se verá cuando finalice un encuentro que se disputará en el Emirates Stadium a partir de las 20:45 horas del martes, 31 de enero.