Lo bonito del fútbol inglés

Google Plus

Foto: Middlesbrough.

Burnley 2 - 0 Bristol City

Gran victoria obtenida por el equipo de Sean Dyche. El Burnley consiguió el acceso a la siguiente fase de la FA Cup en una victoria muy trabajada en su casa, Turf Moor. Los locales saltaban al terreno de juego con el aliento de toda su afición en la nuca. Por ello disfrutamos de un primer tiempo excepcional en el que los locales dominaban totalmente la posesión del esférico ante un Bristol City incapaz de salir del área, por ello llegaría el primer gol del partido en los últimos minutos de la primera parte. El gol iba a salir de las botas de Sam Vokes y así nos íbamos al descanso. Entrabamos en la segunda parte sin cambios en los titulares y con una actitud diferente por parte de los locales, salieron a intentar igualar el partido pero sobrepasada la hora de juego una gran recuperación permitió a Steven Defour sentenciar el partido.

Foto: Burnley

Middlesbrough 1 - 0 Accrington Stanley

Triunfo agónico de la Premier League ante la League Two. El Middlesbrough recibía a un modesto del fútbol inglés como es el Accrington. Los de Antonio Karanka saltaban al césped de Riverside con un equipo plagado de suplentes. Durante los primeros compases del encuentro los locales dominaron el juego pero no fueron precisos a la hora de generar ocasiones de peligro por parte del Accrington sus jugadores se mostraron muy bien plantados en el terreno de juego y haciendo su fútbol. Cumplido la hora de partido entraba Adama Traore y revolucionaba el partido, seis minutos después anotaba Stewart Downing y confirmaba el dominio de los locales que gestionarían muy bien el partido hasta el pitido final.

Foto: Middlesbrough

Millwall 1 - 0 Watford

Partido muy igualado el vivido en The Den. El conjunto local de la League One recibía al Watford equipo de mitad de tabla de la Premier League. Ambos conjuntos saltaban al terreno de juego con unos onces plagados de suplentes y esto hizo que durante toda la primera mitad hubiera un nivel de juego algo pobre dado a la falta de entendimiento entre los jugadores menos habituales a ello también hay que sumar que los conjuntos se mostraban bastante respeto. Llegada la segunda parte todo dio un giro de 360 grados. Los visitantes se hacían dueños de la posesión pero de cara a puerta se mostraban negados, mientras el Millwall esperaba para robar y salir a la contra por ello creo más peligro que su rival. Y así fue como llegaría el gol de la victoria a falta de cinco minutos para el final. Un buena salida de balón permitía a Steve Morrison anotar el tanto de la victoria y dar el pase a su equipo.

Foto: Milwall

Fulham 4 - 1 Hull City

Eliminatoria que demuestra lo grande de esta competición, un equipo de categoría inferiores se impone a uno de la categoría absoluta. El Fulham de la League One se marca un soberano repaso ante uno de los peores equipos de la Premier League. Salía el Hull City plagado de suplentes y lo empezaría a pagar caro en el primer cuarto de hora del partido. El primer gol llegaba de las botas de Sone Aluko que dejaba claro el dominio de su equipo durante toda la primera mitad y con ese marcador nos íbamos al descanso. Entrada la segunda parte el Hull City intentaba reparar lo visto en la primera mita y al poco de empezar los últimos 45 minutos anotaba Evandro. Pero de poco iba a servir ya que el Fulham se volvería a hacer amo y señor del balón y a los pocos minutos anotaba dos goles. El primero Chris Martin y después Kouassi Ryan Sessegnon y esto no acababa aquí el conjunto local seguía apretando y a 15 minutos del final marcaba Stefan Johansen anotaba el 4-1. Y así es como finalizaba en encuentro con la alegría de los locales y la tristeza de los visitantes que no son capaces de ganar a equipos de ligas inferiores.