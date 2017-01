Jürgen Klopp espera que Mane esté listo para el Chelsea

Google Plus

Klopp durante el partido ante el Wolverhampton.

La peor semana de la temporada para el Liverpool tiene como punto álgido la visita del Chelsea a Anfield. Jürgen Klopp sabe que es uno de los partidos más importantes de la temporada, sobre todos después de las tres derrotas en casa consecutivas: “Necesito cortar con las emociones cuando juzgo situaciones. Necesito estar tranquilo y tomar las decisiones correctas. Tenemos que ser positivos. Perdiendo tres partidos en casa te sientes peor que normalmente. Pero perder en tres competiciones diferentes es mejor que perder tres partidos de la misma”.

El alemán comentó cuál es el plan de su plantilla a partir de ahora, tras quedar solo la Premier League: “Necesitamos construir en cosas buenas. Si sufres con las cosas malas, tienes que celebrar las buenas. Todo el que quiera ayudar debe ser positivo. Ayudaría mucho, especialmente a corto plazo contra el Chelsea. Tenemos que intentar todo para ganar esos tres puntos. No podemos influenciarnos por el Chelsea de otros partidos, este es un reto interesante para nosotros”.

El objetivo de la temporada, para Jürgen, sigue siendo el mismo: clasificar para Champions League: “¿Podría estar permitido celebrar una posición como esa en una liga tan fuerte? Hay aún mucho por lo que luchar. Debemos intentarlo antes que empezar a juzgar a los jugadores y hablar sobre nuestros errores. Somos cuartos en liga”.

Adam Lallana ha sido uno de los temas que ha tenido que tratar el entrenador. Pese a que no está brillando en el momento más difícil de la temporada y ha sufrido unos problemas físicos a principio de 2017, el ‘20’ del Liverpool ha sido premiado como mejor jugador inglés del año: “Es una buena decisión, la correcta. Tuvo un año increíble”. Tambien está cerca de renovar su contrato en Anfield, lo que alegra al alemán: “Estoy contento al pensar que mantendremos a algunos miembros de nuestra plantilla”.

Otro de los nombres propios es el de Sadio Mané. Prácticamente desde que se fue el senegalés a disputar la Copa de África, los resultados del Liverpool empeoraron. Pero todavía Klopp no sabe cuándo podrá contar con él: “Pensábamos que podría volver ayer a Liverpool, tenía el avión, pero tuvo que esperar. Vendrá hoy por la noche. Necesito mirarle a los ojos y ver si es posible que esté para el martes. Ray Haughan hizo un trabajo increíble para traerle de vuelta lo antes posible. Sadio es un jugador de calidad y será más fácil cuando esté en el equipo, pero no deseaba ni por un segundo que fallara el penalti. Pero lo hizo y ahora está de vuelta. Es una opción para el Chelsea, son buenas noticias”.

Tras un mes de enero muy duro, los Reds solo tendrán tres partidos en febrero. Pese a contrastar con la gran cantidad que hubo en el primer mes del año, Klopp no quiere confiarse: “Si entrenamos mal, no nos ayudará que sean tres partidos. Tenemos que usar ese tiempo para trabajar”.

Su rival en el primer partido del mes será el líder de la Premier League. El Chelsea buscará asaltar Anfield para dar un golpe de autoridad: “Tienen jugadores de calidad con experiencia y en la edad correcta. No hacen muchos cambios, así es como el progreso puede trabajar”. Para este partido, dos dudas serán el mencionado Lallana y Clyne, ambos lesionados: “Adam ha entrenado ya, pero Clyney no. No podemos forzarlo. Tenemos que esperar y ver. Ejaria estará fuera un tiempo. Se rompió algo alrededor del tobillo”.

Por último, el entrenador ha querido convencer a los medios de que su plantilla, pese a las derrotas, no ha perdido la fe y la motivación respecto a la temporada: “No tenemos problemas de motivación. Todo depende de hacer las cosas correctas en los momentos correctos”. Pero también ha querido avisar de que el equipo necesitará incorporar nuevas caras en el futuro: “Necesitamos jugadores, algunas caras nuevas. Como equipo, necesitamos fe, creer para tener la mayor confianza posible”.