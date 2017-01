Previa Swansea - Southampton: confirmar la mejora

Ambos conjuntos llegan con buenas sensaciones de su último choque liguero, los swans dieron la sorpresa al imponerse por 2-3 al Liverpool, mientras que los de Claude Puel acabaron con su mala racha en Premier League con un triunfo por 3-0 frente a los vigentes campeones, el Leicester.

Escapar del abismo

Fernando Llorente celebra uno de sus goles ante el Liverpool | Foto: Getty Images

El Swansea ha sumado seis puntos en sus últimos tres partidos de Premier League, lo cual les ha servido para distanciarse ligeramente de los puestos de descenso, abriendo una brecha de dos puntos con su inmediato perseguidor, el Crystal Palace. Los de Paul Clement tienen la oportunidad de dar un paso más en la lucha por la permanencia, ante un Southampton que quizás esté despistado tras su clasificación para la final de la Copa de la Liga. El dato positivo para el Southampton lo encontramos en sus últimas visitas al equipo galés, ya que han logrado mantener su meta a cero en sus últimos cuatro encuentros en el Liberty Stadium. Entre las piezas clave del Swansea de cara a su recuperación podrían estar los nombres de Gylfi Sigurdsson y Fernando Llorente, que fueron muy importantes en la victoria ante el Liverpool y podrían convertirse en jugadores imprescindibles para la salvación del Swansea.

Un equipo nuevo

El Southampton viene de caer derrotado en St. Mary’s por 0-5 ante el Arsenal, sin embargo, el equipo que dispondrá este martes Claude Puel nada tendrá que ver con el visto durante el partido de FA Cup. El entrenador francés quiso dar descanso a sus principales jugadores ante los gunners, ofreciendo una oportunidad de oro a los más jóvenes, pero el plan no le salió del todo bien. Lo que es seguro es que muchos de los más habituales como Oriol Romeu o Ryan Bertrand, llegarán con las piernas frescas al partido de liga, convirtiendo a los saints en un equipo más tembile. Además, jugadores como Jay Rodríguez y Shane Long serán las principles amenazas de los saints en ataque, el inglés podría ser el escogido por Puel como titular, mientras que Long, quien ha sido importante en las últimas victorias del Southampton, podría partir desde el banquillo.

Romeu se ha convertido en una pieza clave del centro del campo | Foto: Getty Images

Posibles alineaciones

Tanto Paul Clement como Claude Puel tienen una cantidad considerable de bajas para este choque, con algunos jugadores importantes entre aquellos que no podrán ayudar a sus compañeros. El entrenador del Swansea ve como el centro del campo es la zona de su equipo más mermada, ya que hasta tres jugadores son duda de cara al choque ante el Southampton. Leroy Fer, Ki Sung-yueng y Leon Britton son los hombres con los que Clement aún no sabe si podrá contar, aunque se espera que alguno de ellos acaber formando parte del once inicial. Por otra parte, la buena noticia para el técnico del Swansea es el posible debut de Luciano Narsingh, el holandés ha llegado al club galés procedente del PSV y aún no ha debutado, por lo que Clement podría darle entrada ante las múltiples bajas del Swansea.

En el lado visitante, la peor noticia posible parece ya una realidad, Virgil Van Dijk será baja durante varios meses, obligando a Puel a encontrar un sustituto para minimizar el impacto de la baja del defensor holandés. Todo apunta a que el elegido para esta labor será el joven defensor inglés Jack Stephens, quien ya cumplió con nota en la semifinal de la Copa de la Liga frente al Liverpool.

Van Dijk se suma a la larga lista de bajas habituales del Southampton, en la que se encuentran jugadores importantes para Puel como Charlie Austin o Sofiane Boufal, lo cual ha perjudicado ofensivamente al equipo del sur de Inglaterra.

Posibles onces inciales