Eddie Howe: "Cualquier partido contra un equipo de Allardyce es difícil"

Google Plus

Eddie Howe. Foto: Bournemouth.

Bournemouth, a diferencia de muchos conjuntos de Premier League, puedo descansar este fin de semana, ya que no formó parte de la cuarta ronde de la legendaria FA Cup. Pero la máxima categoría del fútbol no descansa y este día martes los cherries enfrentaran al conjunto de Sam Allardyce, Crystal Palace.

Eddie Howe habló con la prensa previa al choque y aseguró que serpa un duro encuentro contra los eagles: “Cualquier partido en contra de un equipo de Sam Allardyce será un partido difícil pero nosotros estamos listos. Los jugadores están frescos y listos para otro duro partido. Estamos bastante bien desde nuestro último partido, todos los jugadores están disponibles”.

Además, Howe habló sobre lo duro que ha sido el mercado de invierno y destacó que es un poco extraño jugar sobre el cierre del mismo: “Este ha sido el mercado de fichajes más duro que he vivido. Hemos estado buscando [jugadores], pero veremos que sucede. Cualquier jugador tiene que beneficiar al equipo. Cualquiera puede contratar un jugador pero se trata de fichar a alguien que pueda hacer la diferencia”, y agregó: “Será extraño jugar en el cierre el mercado, es un poco bizarro, pero estamos completamente enfocados en el partido”.

El entrenador de Bournemouth también hizo referencia a la posible salida de algunos jugadores pero negó rotundamente la partida de Callum Wilson: “Probablemente perdamos uno o dos jugadores, posiblemente cedidos. Callum Wilson no está a la venta, él es una parte muy importante de nuestros planes y a futuro. Todavía no hemos visto a Max Gradel, hay una posibilidad de transferencia, pero nada está garantizado”. Sin embargo, Howe no quiso responder sobre potenciales fichajes de los cherries en lo que queda de mercado.

Bournemouth llega al encuentro con Crystal Palace luego de tres partidos sin conocer la victoria, en los que sumó dos empates –Arsenal 3-3 y Watford 2-2- y una sorpresiva derrota ante Hull City por 3-1 como visitante.