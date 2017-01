Payet: "No tengo que justificarme. Quería volver a Francia"

Payet en su presentación con el OM. Foto: OM

El culebrón Dimitri Payet llegó a su fin en la noche del domingo cuando el West Ham hacía oficial su traspaso al Olympique Marsella por 25 millones de libras.

Slaven Bilic había declarado previamente que el jugador no quería volver a enfundarse la camiseta de los Hammers, y en el comunicado del club londinense, David Sullivan, presidente de la entidad, atacaba con dureza la forma de actuar de Payet. "Nos habría gustado dejarle sin jugar un año y dar ejemplo con él", dijo el directivo, aunque al final, como ocurre siempre, un futbolista juega donde quiere.

"Este proyecto llega en el momento adecuado. Echaba mucho de menos Francia" En su presentación con el equipo francés trató de dejar el pasado atrás y no hablar de su ya ex equipo, aunque dejó algunas perlas que seguro que sus aficionados no apreciarán. "Este traspaso es lo que quería. Lo dejé muy claro desde el principio porque nunca me sentí demasiado bien allí. Quería ser parte de este gran proyecto que está comenzando ahora, y llega justo en el momento adecuado porque echaba mucho de menos Francia", dijo Payet posando ante los medios.

Payet tuvo que entrenar con el filial del West Ham. Foto:Jim Bennett

Los rumores en Inglaterra apuntan a que el habilidoso extremo ha tenido además que devolver su salario del mes de enero, algo a lo que habría accedido sin problemas el jugador para cerrar su marcha. "Estaba todo acabado porque mis discusiones con el West Ham comenzaron hace mucho tiempo. Slaven Bilic tenía su punto de vista y yo el mío. Hablé con él varias veces y no quiero darle vueltas al pasado ahora, pero no tengo que justificar mi comportamiento", explicó.

"Si fuese por dinero estaría ya en otro país" "Necesitaba volver a Francia, quería regresar al Marsella. Es mi decisión personal y soy muy feliz porque mi principal motivación es jugar al fútbol, y si fuese por el dinero y estaría en otro país", declaró haciendo referencia a aquella supuesta multimillonaria oferta de la Super Liga China que había aceptado por él el conjunto inglés. "Si este traspaso no se hubiera terminado llevando a cabo, habría tenido que vivir con ello, pero tengo que darles las gracias a todos aquí por haber hecho lo que era necesario para lograrlo", finalizó expresando.

En el West Ham siguen insistiendo en borrar toda huella del que la temporada pasada fuese su héroe, pues Karren Brady, vicepresidenta del club, anunció que todo aquel que haya comprado una camiseta con el dorsal y nombre de Dimitri Payet esta temporada podrá comprar a mitad de precio una réplica debidas a las "extraordinarias circunstancias de la salida del francés", como explicaba la página web oficial del club.