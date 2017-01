Paul Clement: "Se trata de tener buenos rendimientos en cada jornada"

Paul Clement (Fotografía: Getty Images Europe)

Swansea City sorprendió a Liverpool en Anfield por la Premier League, los cisnes buscarán encontrar un equilibrio colectivo que les permita ilusionarse con la permanencia en la máxima categoría del fútbol inglés y cómo no tuvieron acción en ninguna copa llegarán más descansados para el exigente encuentro de mañana ante Southampton, cuando se le consultó a Paul Clement sobre la magnífica oportunidad que tendrá ante el Southampton se mostró convencido que sus dirigidos sacarán un resultado positivo: “Es importante emular nuestro rendimiento colectivo como lo hicimos ante Liverpool con otro resultado fantástico, se trata de ser constantes en cada jornada y eso es lo que queremos hacer , la victoria ante Liverpool nos motiva mucho de cara al futuro puesto que tendremos que ratificar en casa nuestro crecimiento y consolidar nuestra identidad futbolística ”.

Con respecto a la posibilidad que los cisnes tendrán para reivindicarse con sus fanáticos en Liberty Stadium fue muy directo: “Cualquier cosa puede ocurrir, un claro ejemplo fue nuestra sorpresiva victoria ante Liverpool en Anfield , tendremos que enfocarnos en corregir pequeños detalles para asegurar nuestra permanencia en la Premier League y llegó en el momento idóneo para todos. En este momento estamos fuera de la zona del descenso pero no podemos confiarnos y afrontaremos un reto muy exigente ante Southampton”.

El entrenador inglés confirmó que tendrá tres bajas para el encuentro de mañana ante el Southampton y se deshizo en elogios para el rival de la jornada: “Creo que Luciano si podría sumar algunos minutos, aunque desafortunadamente no contaremos con Sung Yong , Britton y McBurnie estaremos obligados a replantear nuestra estrategia”. Además reveló que podrían llegar nuevos refuerzos, aunque no especificó las posiciones: “No hubo nada concreto en los casos de Taylor y Ayew, ambos son jugadores muy talentosos y quien no quisiera contar con ellos. Tuvimos interés en Lisandro López y el acuerdo no prospero, tampoco descarto que nos reforcemos en la próxima temporada. Southampton también sorprendió a Liverpool, es un equipo muy sólido y juega muy bien al fútbol”.