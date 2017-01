Claudio Ranieri: "Slimani no está disponible, Okazaki sí"

Google Plus

Foto: Leicester City

El técnico de los foxes, Claudio Ranieri, ha dado una rueda de prensa de cara al partido fuera de casa del próximo martes ante el Burnley.

El equipo cuenta con las bajas de Islam Slimani, que viajó de vuelta de la Copa de África después de que Argelia fuera eliminada de la competición, y que se encuentra con molestias; y, Leonardo Ulloa, que tiene un problema muscular, además de haberse visto envuelto en las últimas semanas en las polémicas sobre su salida; la última de ellas la de que no jugará más para el Leicester.

El delantero argelino no estará disponible para viajar a Turf Moor, debido a que se encuentra recuperándose de una lesión en la ingle. Aunque no está disponible para el partido ante el Burnley, el entrenador italiano tiene esperanzas de que pueda contar con él para el próximo encuentro el domingo contra el Manchester United en casa.

“Slimani no está disponible”, dijo Ranieri. “Es un pequeño problema que no viene de la Copa de África, siempre tuvo molestias”. El argelino ya anotó en su debut en la Premier League contra Burnley en septiembre. "Espero que vuelva para el partido del Manchester United, pero no estoy seguro. Depende de cómo progrese. Es importante que se recupere lo antes posible.”

Además, Claudio Ranieri confirmó que el delantero Shinji Okazaki ha tenido puntos en el pie, pero que ha estado entrenando bien desde entonces y no es duda para el encuentro del martes. “Él tenía puntos de sutura detrás de su pie porque sufrió un pisotón. Se encuentra bien y está entrenando”, afirmó Ranieri.

Por último, se refirió a Leonardo Ulloa, diciendo que no estará ante el conjunto de Sean Dyche, por no haber sido capaz de recuperarse de un problema muscular que surfrió en la victoria en Everton el 7 de enero en la FA Cup. "Él tiene molestias y está trabajando con el fisio", dijo Ranieri. “No se encuentra en condiciones para jugar”.