Conte: "Será un partido abierto y no tan táctico"

Antonio Conte en conferencia de prensa. Foto: Chelsea FC.

Como viene sucediendo hace 22 fechas, el equipo de Chelsea sale a ganar en todos los encuentros que éste disputa, ya sea por Premier League o cualquier competición doméstica. Lo mismo sucede con el Liverpool , tal vez no con la misma suerte que el equipo londinense, pero queda claro que tan mal no le ha ido.

Esta última semana de Enero y primera de Febrero es una de las más destacadas para el Chelsea en liga, no solo porque se enfrenta al Liverpool, sino que también lo hará contra uno de sus acérrimos rivales, el Arsenal. Teniendo en cuenta la posición en la que se encuentra el Chelsea, la derrota en cualquiera de estos dos encuentros no es algo a tener en cuenta, aunque el mister italiano, no se alarmaría si esto llega a suceder. "Esta semana jugamos contra dos grandes equipos, (...) aunque después de estos dos encuentros, tenemos que jugar 14 partidos más para finalizar el campeonato, son importantes los partidos frente al Liverpool y Arsenal, pero el campeonato no concluye aquí". "Seguramente, una derrota para el Liverpool sería un golpe duro en su carrera hacía el título, pero este partido no decide la temporada".

"Será una prueba dura, frente a un gran equipo". En su conferencia de prensa, además de dar su opinión acerca del partido, Antonio Conte habló un poco sobre lo sucedido en este mes de Enero para el Liverpool, donde mencionó que ha observado muy bien las derrotas que han sufrido los Reds y que han tenido muy mala suerte en los partidos que han caído derrotados. Además, aludió a que este estilo de partidos son muy difíciles de jugar, aunque el que sale victorioso es una gran inyección de moral, además de quitarle tres puntos a un rival directo. Por último, no omitió mencionar que los Blues saldrán a pelear y a ganar el partido tomando las mejores decisiones posibles.

Sin dudas que este 31 de Enero se llevará a cabo un gran encuentro en Anfield, donde el que saldrá victorioso, tendrá un pie adentro y otro afuera de la competición europea, dependerá de cada uno.