Previa Sunderland - Tottenham: David contra Goliat

Foto: Premier League

Pocas jornadas se han visto tan desequilibradas (aparentemente) como esta. La máxima expresión de David contra Goliat. La lucha del más pequeño contra el más grande. La búsqueda de la sorpresa contra la obligación impuesta. El Sunderland, el peor equipo de la competición hasta el momento (es último con 15 puntos), recibe al que, probablemente, sea el conjunto inglés que mejor juega a fútbol en las últimas semanas, el Tottenham de Mauricio Pochettino. Poco más que decir.

El Stadium of Light será testigo de una batalla campal o de un monólogo londinense. Las dos opciones son posibles porque se han dado y porque esto es la Premier League. Aquí cualquier cosa puede pasar, y si no que se lo digan al Liverpool cuando visitó este estadio hace algunas semanas. Empate y caída libre desde aquel momento. Quién le iba a decir al bueno de Klopp que David Moyes le "fastidiaría" el mes de enero. Pues quizá pase lo mismo esta noche. Nadie lo sabe y hasta que termine el encuentro nadie lo hará. La liga más impredecible del mundo puede volver a dar un golpe sobre la mesa.

Foto: Premier League

Ganar o morir en el intento

No le queda otra al Sunderland. Los "black cats" no ganan un partido desde el pasado 17 de diciembre, cuando derrotaron por 1-0 al Watford de Walter Mazzarri. A partir de ahí, un solo punto. Están en el pozo y eso se nota en sus resultados y en su juego. Muchos ya le han empezado a colocar en la tumba del descenso, y más sabiendo que Pickford (estaba siendo, sino el mejor, uno de los mejores porteros este año) sigue lesionado, Anichebe más de lo mismo (desde su llegada al once titular, el Sunderland revivió de sus cenizas), y Patrick van Aanholt se ha marchado traspaso al Crystal Palace. Los enanos no hacen más que crecerle al bueno de David Moyes.

No obstante, dos nuevos fichajes ilusionantes aterrizaron esta semana en Tyne and Wear. Dos viejos pupilos conocidos por el actual técnico escocés que ya los tuvo a sus órdenes durante su etapa en Goodison Park. Bryan Oviedo y Darren Gibson. Lateral izquierdo y mediocentro. Todavía no se sabe si serán de la partida en este trascendental duelo, pero el que seguro que no fallará a su cita es Jermain Defoe. Si las opciones de salvarse para los "black cats" tienen que pasar por algún jugador, ese es Jermain Defoe. No hay ninguno más. Pocos equipos dependen tanto de un futbolista y el Sunderland es uno de ellos.

Premier League

Recuperar sensaciones

Los de Pochettino son expertos en ello. Llevan dos partidos en los cuales han bajado un poquito el pistón. Es cierto que no se ha notado en los resultados, pero sí en el juego. El empate ante el Manchester City fue un espejismo y la remontada contra el Wycombe Wandereres se consiguió más por corazón que por cabeza. Como todas las remontadas básicamente.

Eso sí, los "spurs" no pierden desde hace prácticamente dos meses y eso es mucho tiempo. Un fútbol frenético, rápido, que recuperó la mejor versión de Alli, Kane y Eriksen, y que se ha traducido en puntos y goles. Realmente especial el caso de la pareja inglesa. Tanto Alli como Kane ya han firmado más de diez goles cada uno superando sus registros a estas alturas de la temporada pasada. El Tottenham tiene un diamante en bruto con estos chicos.

Foto: Premier League

Por otro lado, resaltar la capacidad defensiva de los londinenses. La escuadra de White Hart Lane tan solo es superada por el Chelsea en relación a los goles encajados (los "blues" tienen 15 por 16 de los "spurs") cuentan con una zaga brutal. Alderweireld-Dier-Vertonghen (este se perderá el partido por una lesión de tobillo), y uno de los mejores guardametas del mundo: Hugo Lloris. Defoe tendrá que ponerse el mono de trabajo si quiere sacar algo de ahí.

Partidos anteriores

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron, el Tottenham venció por la mínima en casa gracias a un solitario gol de Harry Kane. Los londinenses podrían haber ampliado el marcador de no ser por Jordan Pickford. El joven portero inglés firmó un recital de los gordos esa jornada, y empezó a hacerse un nombre en la Premier League. Hoy no podrá estar, pero se le espera.

Alineaciones probables