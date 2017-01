Karanka: ''Tony Pulis es un gran ejemplo para mí''

Aitor Karanka en la rueda de prensa previa al partido. Foto: Middlesbrough FC

Este martes 31 de enero se disputará una nueva jornada de la Premier League, en concreto, la número 23, y reúne a dos equipos de estilos completamente distintos pero con un respeto mutuo.

De esa forma se dirigió Karanka a su próximo rival, sobre todo al entrenador Tony Pulis, de quién se deshace en elogios: ''Ellos son un equipo difícil de ganar. Pulis es un gran ejemplo para mí, el trabajo que hace es increíble y su equipo siempre está bien organizado'', habló de un West Bromwich Albion que se sitúa en el octavo puesto de la clasificación.

''Necesitamos sumar puntos lo más pronto posible'' Aún así, el técnico vasco confía en la victoria de sus jugadores: ''Tenemos que pensar en nosotros mismos, jugamos en casa y ganar este partido sería un gran impulso para el equipo''. Después de la victoria en FA Cup frente al modesto Accrington de la League Two, quiere centrarse en la liga: ''El sábado ganamos y fue bueno para nosotros, pero lo principal ahora es la liga, necesitamos sumar puntos lo más pronto posible''. El 'Boro' se encuentra cuatro puntos por encima del descenso.

En cuanto a jugadores disponibles para el encuentro, Karanka se lamentó por no poder contar con los defensas Calum Chambers y George Friend. El uruguayo Gastón Ramírez tampoco será de la partida pues aunque ''ha estado entrenando, el fisio me ha dicho que no puede jugar debido a un problema en una rodilla''. Pero no todos son bajas, con quién sí puede volver a contar es con Antonio Barragán y con Dani Ayala, pues ''ha cumplido su partido de sanción y eso es buena noticia''.

Ya decidirá Karanka la alineación que sacará para un partido que se disputará en el estadio de Riverside, escenario donde el equipo local aún no ha ganado en liga este año.