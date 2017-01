El internacional italiano Andrea Rannochia, cedido al Hull City

Google Plus

El Hull City apura el último día de mercado e incorpora a Andrea Rannochia. El defensa italiano llega cedido a los tigers hasta final de temporada por el Inter de Milán.

Con la llegada de Rannochia, el club inglés sigue reforzándose en este mercado invernal en busca de la salvación. El italiano se ha convertido en la quinta incorporación de los tigers en este mes de enero tras la llegada de Omar Elabdellaoui, Niasse, Evandro y Lazar Markovic.

Rannochia ha ido perdiendo protagonismo en el Inter El protagonismo de Andrea Rannochia en el Inter de Milán ha ido disminuyendo con el paso desde su llegada en 2010. El italiano, únicamente ha disputado nueve encuentros esta campaña, por lo que, el club y el jugador han llegado a un acuerdo con el Hull City en busca de una nueva oportunidad para el italiano.

Rannochia: "No fue difícil venir aquí, el Hull juega en la mejor liga del mundo" Tras la llegada del defensa de 28 años al conjunto entrenado por Marco Silva, Rannochia ha ofrecido sus primeras declaraciones como jugador de los tigers. El defensa ha asegurado sentirse "muy feliz de estar aquí y preparado para jugar". La mayoría de los jugadores sueñan con jugar en la Premier League, y para Rannochia no iba a ser menos: "No fue una decisión difícil la de venir aquí porque este equipo juega en la mejor liga del mundo. Estoy muy feliz de poder jugar aquí", afirmó un entusiasmado Andrea Rannochia.

Rannochia: "El Hull City tiene algunos jugadores muy buenos" Rannochia tiene claro cual es su objetivo en esta nueva aventura, y ese no es otro que "ayudar al equipo. Esta es una gran oportunidad para jugar en la Premier League. Es una liga famosa en todo el mundo, he visto los tres últimos partidos del Hull City. El entrenador (Marco Silva) es muy bueno y tenemos algunos jugadores muy buenos".

Sobre lo que puede aportar al equipo, el italiano lo tiene claro: "Soy un defensor alto, así que voy bien de cabeza, pero también me gusta tener el balón en los pies".

El italiano podría hacer su debut este mismo miércoles en un partido de altos vuelos. Los tigers se enfrentarán al Manchester United, un duelo que no será nada fácil: "Tenemos un gran partido contra el Manchester United y si puedo jugar estaré muy contento".