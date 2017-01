Adrian Popa firma por el Reading

Adrian Popa posando con el escudo de su nuevo equipo. Foto: Reading

El Reading sigue moviéndose en el mercado de invierno y tras haber cerrado la incorporación del prometedor defensa central, Tiago Ilori procedente del Liverpool, ha pescado en Rumanía para traer a Adrian Popa a Championship.

El internacional rumano abandona su país por primera vez a sus 28 años tras haber disputado más de 200 partidos en sus diferentes etapas en equipos como la Poli. Timisoara, Cluj o Chiajna, y sobre todo Steaua Bucharest, con el que ha conseguido una Super Copa, una Copa y tres campeonatos de Liga.

Popa ha hecho 25 goles y 46 asistencias en 210 partidos con el Steaua Sus cifras partiendo desde el extremo derecho son impresionantes, pues ha contribuido en 71 goles de los anotados en los 210 partidos disputados con el Steaua, en forma de 25 tantos y 46 asistencias. Esta temporada ha tomado parte en 31 partidos disputando más de 2300 minutos en los que ha hecho tres tantos y tres asistencias, formando parte del equipo que cayó goleado en la previa de la UEFA Champions League ante el Manchester City. Además, formó parte del equipo que disputó la pasada Eurocopa de Francia 2016 participando en dos encuentros como titular ante Albania y Francia.

Popa posando con la camiseta de su nuevo equipo. Foto: Reading

Jaap Stam declaró estar muy contento con el fichaje de Popa al que considera un diamante en bruto: "Es un delantero con un potencial enorme que ha disputado muchos encuentros al más alto nivel en Rumanía y en el panorama internacional. Es un jugador con experiencia, rápido y una amenaza constante para sus rivales. Es bueno con el balón en los pies y se siente cómodo jugando en la izquierda, en la derecha o como uno de los dos delanteros arriba".

"Con la cantidad de partidos que tenemos aún por delante, tener a un jugador de su calidad nos pone las cosas más fáciles a la hora de rotar y poder dar algún merecido descanso a otros compañeros, así que estoy encantado de tenerle aquí", dijo el técnico holandés.

"Amo el fútbol de aquí. Este es el fútbol real" Por su parte el futbolista se mostró muy contento de haber aterrizado en Inglaterra y dijo: "Estoy muy feliz, este es un gran paso adelante. Ha sido muy difícil dejar Rumanía porque he tenido muchos momentos buenos con el Steaua, donde he ganado siete trofeos en cuatro años y medio, pero ahora quiero probarme al más alto nivel". "Amo el fútbol de aquí. Para mí, este es el fútbol real. Tuve ofertas de otros equipos en la primera división de España e Italia, pero las rechacé sin dudarlo porque quería venir a Inglaterra. Hablé con Gabriel Tamas y me dijo que esta división era muy competitiva, que no me pensase venir aquí porque él había tenido muy buenos momentos con el Cardiff, Doncaster y West Brom", apuntó.

Popa con Payet durante la Euro 2016. Foto: Getty Images

"Es un reto diferente, pero ya he jugado 50 partidos por temporada con el Steaua entre copas y competiciones europeas, así que este no va a ser un problema para mí. Tengo muchas ganas de empezar ya", finalizó diciendo el nuevo delantero de los Royals.