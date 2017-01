Matt Smith cambia de barrio y se va del Fulham al QPR

Google Plus

Smith posando con la camiseta de su nuevo equipo. Foto: QPR

Décimo equipo para Matt Smith, que a sus 27 años hace las maletas (de manera metafórica) para cambiar de barrio y pasar de Craven Cottage a Loftus Road.

El gigantón de 1,98 metros deja el Fulham tras dos temporadas y media en las que ha hecho nueve tantos, disputando 53 partidos. Esta temporada comenzó como titular anotando en los dos primeros duelos del curso, pero la llegada de Chris Martin le cerró las puertas de la titularidad. La marcha de Sebastian Polter al Union Berlín dejaba un hueco en el puesto de ariete en el QPR, por lo que Ian Holloway no ha dudado en tirar de veteranía para añadir mordiente a su ataque.

"Con su mera presencia fuerza a la defensa rival a cometer errores" El delantero firma por tres temporadas y media y rápidamente recibió las alabanzas de su nuevo técnico: "Es un futbolista hambriento, trabaja duro, es honesto, tiene una gran personalidad y viene fresco para triunfar. Fuerza a las defensas rivales a cometer errores con su mera presencia, tamaño y fuerza, además su toque para un hombre tan grande es excepcional".

Smith en un partido con el Fulham. Foto: Fulham

"Creo que alguien como Conor Washington se beneficiará mucho de jugar con alguien como Matt porque nos permite jugar otro tipo de fútbol, algo muy valioso en esta división. Creo que este traspaso es sensacional para un jugador como el suyo en el mercado invernal", siguió diciendo Holloway.

"Estoy muy orgulloso, es un gran club con una gran historia" Por su parte Smith declaró estar muy contento de haber aterrizado en Loftus Road, y dijo al respecto: "Este es un club con una historia magnífica y una gran herencia. Estoy encantado de estar aquí, es un verdadero honor y quiero coger con las dos manos esta confianza que depositan en mí y contribuir con mis goles a que todo vaya mejor, aunque lo importante es seguir ganando partidos". "No puedo esperar a ver lo que significa jugar en Loftus Road con la camiseta de los Rangers, y aunque entiendo que se me juzgará por mis goles, he hablado con el mánager y sabe que mi juego tiene muchos más matices. Quiero probar que soy un buen futbolista y tengo confianza en poder conseguirlo", finalizó diciendo.