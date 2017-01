El Watford sorprende al Arsenal en el Emirates

Los equipos con planteamientos más defensivos están siendo un quebradero de cabeza para el Arsenal durante toda la temporada. Ante este tipo de equipos se ha dejado puntos o los ha conseguido de manera milagrosa en los últimos minutos. Hoy ante los tres centrales y el físico centro del campo de Walter Mazzarri, Arsène Wenger tenía una prueba de fuego que superar en casa. Pero un mal inicio iba a ser suficiente para dejar a los Gunners tocados para el resto del partido.

El inicio fugaz sorprende al Arsenal

El Watford le planteó al Arsenal una presión muy intensa desde el inicio del encuentro en su campo forzando a que el equipo de Arsène Wenger perdiera más cerca de su área. De esta forma consiguió dos faltas peligrosas en los primeros cinco minutos, aunque ninguna consiguió hacer trabajar a Petr Cech. Aún así siguió insistiendo y encontró una tercera falta que le permitiría adelantarse en el marcador. Cleverley tocaría el balón en corto para que Younes Kaboul con un zapatazo colocase el balón en las mallas de la portería de Cech golpeando antes en Aaron Ramsey, despistando de esta forma a su portero. El Watford conseguía adelantarse en los primeros diez minutos del encuentro, una situación soñada por Walter Mazzarri.

Younes Kaboul ejecuta el disparo lejano con el que consiguió adelantar a su equipo en el marcador | Foto: Premier League

Pero el buen arranque de los pupilos del entrenador italiano no acabaría ahí. Capoue robó un balón en campo Gunner y se fue hacia la portería del portero checo, su disparo fue desviado por Cech, pero el rechace iría a los pies de Troy Deeney que marcaría a placer. Inicio completamente inesperado para Arsène Wenger que se veía dos goles por debajo en el marcador con tan solo 15 minutos disputados. El Arsenal fue entrando al partido poco a poco y visitando con más presencia el área de Gomes. Nacho Monreal pudo provocar un penalti cuando fue derribado por Prödl dentro del área, pero André Marriner decretó que el lateral español había simulado y le enseñó cartulina amarilla.

A pesar de acercarse más al área, el Arsenal no ponía en aprietos a Gomes. De hecho el Watford seguía llegando con mucho peligro. Cech tuvo que desviar un buen tiro de Troy Deeney que, aunque iba centrado, cogía un efecto muy peligroso. El dominio del equipo visitante era palpable y no había oposición por parte del equipo londinense. Para más inri, Aaron Ramsey no pudo continuar sobre el césped. El galés parecía lesionado con algún tipo de dolencia muscular y Oxlade-Chamberlain ocuparía su lugar en el campo.

Heurelho Gomes desbarató las ocasiones que el Arsenal tuvo de remontar el partido | Foto: Premier League

Los visitantes estaban dominando con soltura la medular del Emirates Stadium. A pesar de que el Arsenal movía el balón, no podían superar esa primera presión con claridad y las pérdidas de balón se repetían provocando muchos problemas a los centrales Gunners. Con dos pases el equipo de Mazzarri se plantaba en el área contraria, una situación que le está costando solventar durante toda la temporada a los pupilos de Wenger. Con estas ocasiones se llegaba al descanso con la sensación de que los locales tendrían que remar mucho en la segunda parte si querían darle la vuelta al partido.

El asedio no tiene premio

El Arsenal empezó más enchufado la primera parte tras el cambio de Walcott por Giroud. Primero fue el inglés recién ingresado el que estuvo a punto de marcar con una gran jugada que desbarató con una gran parada Gomes. Pero unos minutos después, tras un posible penalti a Alexis, el propio chileno le puso un gran balón a Alex Iwobi que no desperdició y envió el balón dentro de la red. Rápida respuesta de los Gunners a los que les quedaban 35 minutos por delante para buscar la remontada en el Emirates. Con la hinchada apretando comenzaba el Arsenal a asediar al Watford. Con internadas de Iwobi por la izquierda y varios disparos de Özil, Mazzarri no quería perderle la cara al partido e introdujo a Doucouré para reforzar el centro del campo.

Alex Iwobi consiguió abrir la cuenta Gunner en el inicio de la segunda parte, pero no sirvió para remontar el partido | Foto: Premier League

Wenger no quería que el equipo perdiera esa insistencia sobre el área y quitó a su centrocampista más defensivo, Coquelin, para dar entrada a Lucas Pérez. Aún así amainó el temporal para un Watford que se iba encontrando más a gusto en esta segunda mitad. Aunque los Gunners seguían instalados en el campo de los visitantes, no conseguían encontrar puerta como lo hicieron en los primeros instantes. Las figuras de Capoue y Cleverley, a través de su gran ocupación de terreno, emergían como muralla previa a los tres centrales de Mazzarri que hacían infranqueables las llegadas aéreas.

Con Isaac Success sobre el campo, el técnico italiano metió un peligro más a la contra, lo que suponía una preocupación más a la hora de irse con todo arriba para el equipo de Wenger. Las ocasiones del Arsenal venían sobre todo desde la frontal del área, lo que hacía más difícil que llegase el gol. Alexis Sánchez lo intentó con un disparo de falta pero el balón golpeó en la barrera. En el córner siguiente, el rechace llegaría a los pies de Nacho Monreal que también se animó a disparar mandando el balón a la derecha de la portería de Gomes, pero fuera. Mazzarri insistió con preocupar a los Gunners con las contras e introdujo a Stefano Okaka en lugar de Troy Deeney.

Alexis Sänchez estuvo muy desaparecido en el partido de hoy y el equipo notó su falta de acierto | Foto: Premier League

El Arsenal se plantó ya sobre la frontal del Watford para disputar los últimos minutos del partido. El muro amarillo se hacía infranqueable y solo parecía que una genialidad podría rascar un empate que no fuese tan desastroso para los intereses Gunners. Alexis Sánchez trató de inventarse un estupendo pase para Monreal pero el lateral no pudo llegar perdiéndose el balón por línea de fondo. Los de Wenger contaron con varios córners pero no encontraron el gol que les diera el empate. El gran inicio del Watford fue suficiente para llevarse el partido y provocar la primera derrota del 2017 al Arsenal. Además de no sumar esta jornada, pierde la oportunidad de acercarse al Chelsea, al que se enfrenta este próximo sábado, que empató a uno frente al Liverpool.