El doble discurso de Conte y su gorra

David Luiz tirando el tiro libre del gol- Foto: Chelsea FC

Los jugadores ingresaron y el You´ll never walk alone no paraba de hacer temblar aquel estadio que ha vivido tantas glorias, del otro lado el equipo blue, callado y discreto, como sabiendo lo que iba a ocurrir en el encuentro (claramente no con la misma presión que contaba el equipo Red). Jurgen Klopp miraba con la capucha de su chandal puesta hasta su entrecejo, sin que le entre una gota de agua en ese outfit típico inglés, cómo sus jugadores salían a comerse la cancha. Del otro lado, Antonio Conte con una gorra de visera Adidas del club al mejor estilo Tony Pulis, y también sin que le entre una mínima chispa de ese fluido vital que caía dañando de a poco aquel perfecto campo de Anfield.

Foto: Premier League

Cinco jugadores del Chelsea usaban manga corta y el resto utilizaban una especie de camiseta térmica debajo de la que en verdad importa, cabe resaltar que el brasileño nacionalizado español Diego Costa, fiel a su estilo contaba con aquella remera térmica remangada. Del lado del Liverpool un poco más, siete jugadores con manga corta y el resto con la manga larga.

Once minutos y nueve segundos le llevaron al local para disparar su primer tiro al arco, a manos de Georgino Wijnaldum, lo que hizo que el show de Klopp comenzara. Similar al estilo de El Cholo Simeone o tal vez al de un soldado alemán del año 1940 encabezando la fila de Panzers VI Tigre, Jurgen lanzó un grito de aliento a sus jugadores, esta vez, sin que se le cayeran los lentes. Conte embarrando de a poco aquellos zapatos blancos que parecían los de Martin McFly en Volver al Futuro, aplaudia a los suyos sin cesar, dejando en claro que no había que resistirse pese a aquella atmósfera dominante del Anfield.

Pasaban los minutos y el partido se iba nivelando de a poco, pero se tornaba un poco brusco, tanto que al parecer ocurrió algo entre los dos entrenadores, tal vez un entredicho, no se sabe, cosa que terminó con un abrazo y una sonrisa entre los dos. Una patada de Matip produjo que Diego Costa cambiara sus botines por otros más secos, más cómodos o tal vez con tapones más altos.

David Luiz anotó en su partido 100 con el Chelsea El gol fue simple y sorprendente, diagonal de Hazard y falta de Lallana, tiro libre y gol de David Luiz así de simple. Lo que le había costado tanto al Liverpool sin poder lograrlo, el equipo londinense lo hizo en poco tiempo, tal vez en nada. Y así, el brasileño pudo decir en su partido número cien como Blue: “Obrigado Deus”. El festejo, como esta acostumbrado este Chelsea fue entre todos, titulares, suplentes, Conte y ayudantes, todos juntos como un verdadero equipo. Y punto, el primer tiempo finalizó, no sucedió nada más en el encuentro a destacar, a no ser una leve lesión de David Luiz en la rodilla, y que Jurgen Klopp salió corriendo al vestuario y casi se cae en aquel suelo rojo que parecía cualquier zona fangosa del Amazonas.

El segundo tiempo comenzó con el Chelsea entrando en segundo lugar al campo y con un Antonio Conte sin aquella gorra que tenía puesta en el primero; no obstante, Sadio Mané se encontraba en el banco, con una especie de venda en la rodilla, tal vez rezando para que el partido no culmine con este resultado, ya que él, sería uno de los primeros señalados si la derrota ocurría.

El partido seguía 1-0 aunque ocurrió una acción que podía haber cambiado el marcador a un empate, ya que Roberto Firmino malogró un tiro limpio que pateo estrepitosamente. Después de ese tiro, Conte se volvió a poner la gorra.

Pasó un poco menos del ecuador del segundo tiempo y otra vez, Milner, ese lateral reconvertido por Klopp, envió un cabezazo dentro del área que terminó con gol de Wijnaldum, aquel holandés, el que ejecutó el primer tiro del partido, y otra vez una frase hecha: “Dos cabezazos en el área es gol”. 1-1 y abrazo del guardia de seguridad de Anfield con un hincha red. Conte seguía con su gorra puesta.

El penal para el Chelsea, claramente no fue, y así como no fue penal, tampoco fue gol, lo que está claro es que Diego Costa es un zorro o un lagarto del área, no se sabe. Pero lo que sí se sabe es que Klopp da show en todos los encuentros como si fuera un comediante de cualquier bar inglés, esta vez su teatro fue gritándole al cuarto árbitro la atajada de Mignolet en el penal, sobre la cara del juez, el mismo solo se reía.

Foto: Richard Pelham

Minuto 90 y final de partido 1-1, negocio para el Chelsea, no tanto para el Liverpool que necesitaba ganar para acortar distancias, cosa que estuvo a punto de lograr en el final del partido. Por el lado de Chelsea como dijo Conte en la conferencia de prensa anterior a este partido, era un partido importante pero no define la liga, o al menos eso fue lo que dijo. Se sabía que este partido era uno de esos que definen ligas, más sabiendo que este sábado se enfrentan al Arsenal, aunque gracias a este resultado van con nueve puntos de diferencia. Se puede decir que Conte y su gorra otra vez se han salido con la suya.