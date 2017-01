El Leicester incorpora a Molla Wagué para la zaga

Google Plus

Molla Wagué posa con su nueva camiseta | LCFC

Los problemas defensivos del Leicester City esta temporada están siendo un gran quebradero de cabeza para Claudio Ranieri, por lo que los foxes han acudido por segunda vez en este mercado de fichajes invernal para reforzar la defensa. En primer lugar se hicieron con los sevicios del centrocampista defensivo Wilfried Ndidi para intentar compensar la salida en verano del gran N'Golo Kanté, que dejó un gran hueco en el equipo ya que era un futbolista que ocupaba mucho terreno de juego, además contaba con una impresionante resistencia que hacia que llegara a los minutos finales de los partidos con unas cualidades físicas envidiables.

Pero ahora, y viendo la derrota sufrida en la jornada número 23 frente al Burnley, han decidido incorporar al defensa malí Molla Wagué, procedente en primera instancia del Granada CF, pero el Udinese italiano ha tenido también algo que ver en las negociaciones para que el jugador acabara vistiendo la camiseta de los foxes. El acuerdo al que han llegado los tres clubs permite a Molla Wagué jugar en calidad de cedido en el Leicester City hasta final de temporada, pudiendo ampliar la relación del futbolista con el club inglés gracias a una opción de compra que se ha incluido en la negociación.

El jugador ya ha atendido a los medios oficiales de club, en los que ha declarado que: "Siempre he querido jugar en la Premier League, me parece una liga muy competitiva y atractiva para el fútbol mundial, así que en cuanto llegó la oferta le dije a mi representante que hiciera lo que fuera para que acabara llegando aquí. Se que en el equipo hay una gran competencia, pero voy a trabajar muy duro para hacerme un hueco en el once titular y ayudar en todo lo que pueda al club para conseguir los objetivos que se han propuesto".

Molla Wagué posando con la bufanda del Leicester City | LCFC

Esta temporada apenas ha disputado seis encuentros en la Serie A por lo que ha decidido buscar una nueva oportunidad en otro club para disputar más minutos. Molla Wagué es un jugador que puede jugar tanto de central como de lateral derecho en caso de que al entrenador le hiciera falta, destaca por ser un portento físico además de leer muy bien el juego rival anticipándose a las posibles jugadas de peligro que lleguen a la portería de Schmeichel. La incorporación del defensor malí también es provocada por la salida del zaguero español Luis Hernández al Málaga.

Viene de disputar la Copa de África en la que se ha enfrentado a su nuevo compañero Daniel Amartey, además coincidió en Francia con Riyad Mahrez y Nampayls Mendy, donde se enfrentó a ellos, y compartió equipo con el antiguo jugador del Leicester City y actual centrocampista del Chelsea, N'Golo Kanté.