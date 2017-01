Crystal Palace ficha a Luka Milivojevic procedente de Olympiacos

Google Plus

Milivojevic posa con la camiseta de los Eagles. Foto: Crystal Palace.

El último día del mercado, ya sea de invierno o verano, no da respiro a ningún club, y Crystal Palace no es la excepción. Los Eagles de Sam Allardyce anunciaron el fichaje del centrocampista serbio Luka Milivojevic procedente del club griego Olympiacos por una suma no pública –según rumores el club de Londres habría pagado entre £11-13 millones-.

Allardyce: "Estoy muy contento de traer a Milivojevic"

El volante de 25 años de edad comenzó su carrera en el equipo de su ciudad Radnicki Kragujevac, seguido de sus pasos por el Rad y Red Star Belgrade. Posteriormente, en el año 2013, se unió a un gigante del fútbol belga, nada más ni nada menos que el Anderlecht. Después de pasar solo una temporada en la máxima categoría del fútbol de Bélgica dio el salto al Olympiacos griego en el 2014.

Milivojevic fue relacionado según rumores con una gran cantidad de clubes durante todo el mercado de transferencia, en lo que se encontraban otros clubes de Premier League como Leicester City, Sunderland, West Ham y Watford.

Milivojevic, quien es internacional con el seleccionado serbio, firmó un contrato de tres años y medio año con el conjunto dirigido por Sam Allardyce, quien se mostró contento por la llegada de un nuevo jugador: “Estoy muy contento de traer a Luka al club. Tiene experiencia en la UEFA Champions League y el fútbol internacional, añadirá una nueva dimensión a nuestro mediocampo. Es un jugador con talento, con capacidad de pase inteligente, además de ser muy fuerte defensivamente, dentro y fuera de su posesión”, dijo Allardyce página web del club.

El volante serbio se suma a los fichajes de Patrick van Aanholt desde Sunderland en un contrato de cuatro años y medio año por una suma de 14 millones de libras, y al de Jeffrey Schlupp desde Leicester City por 15 millones de libras.