Google Plus

N'Diaye llega cedido a Hull City. Foto: Hull City.

Los Tigers no quieren seguir sumergidos en la zona roja y es por ellos que no el conjunto de Marco Silva no para de hacer incorporaciones. Esta vez la nueva cara de Hull City es el centrocampista Alfred N'Diaye quien llega cedido por el Villarreal hasta el final de la temporada, sujeto a la aprobación internacional del fichaje.

N'Diaye jugará nuevamente en la Premier, en donde jugó para Sunderland

Esta será la segunda etapa de N'Diaye en la Premier League, ya que el volante senegalés jugó para el conjunto de Sunderland en el año 2013. N'Diaye, internacional con el seleccionado de Senegal, comenzó su carrera en el equipo francés AS Nancy y posteriormente se trasladó al país turco para jugar en el Bursaspor.

Durante su tiempo con el Sunderland en el Stadium of Light, N'Diaye se unió al equipo español Real Betis y luego ese préstamo se hizo permanente en el año 2014. Después de tener cerca de un centenar de apariciones con el Betis el volante fue transferido a Villarreal durante el verano pasado.

N'Diaye en su paso por Sunderland. Foto: Getty Images.

A sus 26 años de edad N’Diaye tiene ocho apariciones internacionales con la selección de Senegal. Sin embargo, anteriormente, durante las categorías juveniles, el mediocampista –que llevará el dorsal número diez de los Tigers- representó al seleccionado de Francia.

N’Diaye se suma a los fichajes de Andrea Rannochia –fue confirmado el día de hoy- desde Inter de Milan, Lazar Markovic desde Sporting de Lisboa, Omar Elabdellaoui procedente de Olympiacos, Niasse desde Everton y Evandro procedente del club portugués FC Porto. Todos estos llegaron para ayudar a intentar escapar de la zona de descenso y para suplir dos salidas muy significantes para Hull City, como fueron las salidas de dos mediocampista como Robert Snodgrass a West Ham United y Jake Livermore al West Bromwich Albion de Tony Pulis, además de cubrir el espacio dejado por el lesionado Ryan Mason, quien afortunadamente ya fue dado de alta y comenzará su recuperación.