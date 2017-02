Arsène Wenger: “No empezamos el encuentro de la manera que queríamos”

Google Plus

Arsène Wenger durante la rueda de prensa | Foto: Getty Images

El buen inicio de año que estaba teniendo el Arsenal sin conocer la derrota en todo el mes de enero se truncó frente al Watford en el último día del mes. Los Gunners perdieron en el Emirates y desaprovecharon la oportunidad que el Chelsea les estaba brindando de recortar puntos al empatar con el Liverpool. Dos goles en los primeros 15 minutos fueron suficiente ventaja para que el equipo de Arsène Wenger se viese incapaz de remontar, aunque hay que destacar el trabajo de los de Mazzarri el resto del partido que convirtieron su área en un muro infranqueable. El entrenador francés acusó el mal inicio como principal razón considerando que el resto del partido “no merecimos perder el encuentro”.

También habló sobre el rendimiento de Gabriel como lateral derecho. Y es que el equipo londinense está acusando la falta de Bellerín en esa parcela. “Sabíamos que íbamos a ser más fuertes en el juego aéreo con él en el campo, un factor fundamental en el juego del Watford, y, además, Bellerín no está recuperado del todo así que no queríamos arriesgar con su presencia”, declaró Wenger. Quizás no fuese responsable directo de los goles del Watford, pero en ataque tampoco sumó y el equipo necesitaba algo más en la segunda parte para remontar.

Otra de las sorpresas en el once de Wenger fue la no incursión de Theo Walcott a pesar de su Hat-Trick frente al Southampton en la FA Cup. El alsaciano se justificó diciendo que “no ha jugado en las últimas cinco semanas y media, así que hay que cuidarle teniendo en cuenta que esta semana tenemos tres partidos”. “Conocemos muy bien a Theo, no penséis que somos estúpidos a la hora de tomar las decisiones, fue una decisión normal”, finalizó el técnico de forma muy crítica con la prensa visiblemente cabreado con la derrota.