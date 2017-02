Jordan Rhodes firma por el Sheffield Wednesday

Google Plus

Rhodes celebrando un tanto con el Boro. Foto: Sheffield Wednesday

El mercado de fichajes invernal siempre deja historias para la posteridad, y parece que la salida de Jordan Rhodes del Middlesbrough ha sido una de ellas.

El delantero centro del Boro observó con tristeza las llegadas de Rudy Gestede y Patrick Bamford al Riverside Stadium en unos movimientos que certificaban el final a su etapa en la Premier League, buscando una salida de vuelta a Championship. Allí Aston Villa, Sheffield Wednesday y Norwich City comenzaron una subasta que terminó con los Owls enviando el papeleo para hacer efectivo el préstamo (con opción de compra) hasta final de temporada a las 23:00 hora inglesa, momento en el que se cerraba el mercado de fichajes.

Ninguna de las partes pudo pronunciarse al respecto hasta la tarde del miércoles, cuando la EFL (English Football League) emitía un comunicado anunciando que "estaban satisfechos con haber recibido los documentos relevantes antes del cierre del mercado".

Rhodes en un encuentro con el Boro esta temporada. Foto: Premier League

El internacional escocés regresa a sus 26 años a Championship, categoría donde ya ha hecho 91 tantos con las camisetas de Middlesbrough, Brentfrod, Ipswich Town, Huddersfield Town y Blackburn Rovers. Tras conseguir el ansiado ascenso con el equipo de Aitor Karanka no ha conseguido disputar más que 208 minutos en esta temporada en la Premier League sin llegar a ver puerta, por lo que su bagaje (de momento) queda en seis encuentros en la máxima categoría del fútbol inglés.

Rhodes ha hecho 91 tantos en Championship Ninguna parte ha querido hacer oficial el importe real de la opción de compra desde Inglaterra se asegura que el Sheffield Wedndesday tendrá que pagar 10 millones de libras para hacerse con los servicios del ariete de manera permanente.

"Es un gran equipo, un club que siempre he tenido en mi corazón, pues mi padre trabaja aquí. Es un sitio especial porque los aficionados hacen que sea un magnífico lugar para jugar al fútbol con un ambiente incomparable así que tengo muchas ganas de jugar en este estadio", declaró el futbolista ante la página web oficial del club. "Quiero marcar goles con la camiseta del Sheffield Wedndesday, algo que en los últimos seis meses no he podido hacer y que es lo que amo", finalizó diciendo el nuevo delantero de los Owls.