Ranieri: "La derrota en el último minuto me ha sentado fatal"

Ranieri en la zona técnica durante el encuentro contra el Burnley | LCFC

Mal partido del Leicester City este pasado martes contra el Burnley en el que perdieron por un solitario gol de Sam Vokes en los últimos minutos del partido, dándole los tres puntos a los clarets para hacer que sigan subiendo puestos clasificatorios. Después del pitido final del colegiado, el técnico de los foxes acudió a la rueda de prensa posterior al encuentro muy decaído por la derrota de su equipo.

"Estoy decepcionado, la derrota en el último minuto del tiempo reglamentario me ha sentado fatal, sé que no hemos hecho un gran partido, pero pienso que lo más justo para ambos equipos hubiera sido el empate, pero esto es fútbol y todo puede pasar hasta que el árbitro pite el final del partido, y así ha sido, hemos cometido un error que lo hemos terminado pagando muy caro", respondió Claudio Ranieri a una pregunta sobre como se sentía después de dejar escapar tres puntos muy necesarios para su equipo.

El estado de forma de sus jugadores fue otro tema muy comentado en la rueda de pensa, a lo que el entrenador italiano comentó que: "En este momento no nos sale nada a derechas, los jugadores están bien físicamente, pero el estado psicológico y mental no es el óptimo para afrontar todos los partidos que estamos disputando y que jugaremos, porque ves que haces bien tu trabajo por el que has estado entrenando toda la semana, y llega el momento del partido y por un pequeño error te cuesta caer derrota y el trabajo semanal se pierde".

Por último, fue cuestionado sobre la incorporación de Molla Wagué: "Necesitábamos a un jugador para la defensa, y él se adapta a la perfección al perfil de jugador que necesitábamos, ya que puede jugar de central y de lateral derecho. Destaca en el juego aéreo, además de leer muy bien el juego rival y suele anticiparse a las jugadas de peligro. Está preparado, pero le tengo que ver en los entrenamientos para decidir si puede ser de la partida para el encuentro del próximo fin de semana".

:El Leicester City se medirá el domingo cinco de febrero al Manchester United en el King Power Stadium a las 17:00 hora española.