Mavididi busca su oportunidad en la League One

Mavididi en uno de sus partidos con el filial del Arsenal

En busca de una oportunidad, así salen muchos de los jugadores del filial del Arsenal. Aunque los de Londres son uno de los equipos que más se interesa por sus categorías inferiores, lo cierto es que son muchos los nombres que buscan minutos a un nivel superior para seguir formándose como futbolistas a su temprana edad. Uno de los últimos en elegir esa opción ha sido Stephy Mavididi, un delantero inglés que también puede actuar como extremo. Con tan solo dieciocho años ya se ha hecho un nombre en la historia del conjunto del Emirates Stadium, pues fue el máximo goleador del filial la temporada pasada con diecisiete goles en apenas treinta partidos. Este año tampoco barajaba peores números, pues ya había conseguido seis tantos en apenas once partidos.

Jugará cedido en el Charlton Athletic hasta el final de la presente temporada. Ahí tendrá que luchar por hacerse con un hueco en el once inicial de un equipo que marcha decimoprimero en la clasificación de la League One. Dirigidos por Karl Robinson, los Addicks buscan seguir escalando posiciones en lucha por el ascenso al final del curso. Para ello se pueden encomendar a un jugador del que Robinson destaca “la inteligencia en el juego y el movimiento”. Cree, además, que “tiene los componentes claves para tener éxito en el fútbol”, algo que espera que demuestre en su andadura con el conjunto de The Valley. Siguiendo con sus declaraciones, el técnico inglés espera que “aporte algo diferente a Lee Novak, Tony Watt y Josh Magennis”, los otros delanteros con los que cuenta el Charlton Athletic.

El propio jugador también ha tenido la oportunidad de expresarse tras cambiar de aires y de categoría en el fútbol inglés: “Estoy muy emocionado. Es mi primera cesión en mi carrera y creo que es un gran paso y una gran oportunidad. Es algo que quiero hacer mirando por mi experiencia”. Destaca, del equipo de Londres, su estadio: “Estuve en el partido ante el Millwall hace unas semanas y The Valley es un gran estadio del que me ha gustado su afición y ambiente. Me dieron ganas de salir corriendo a jugar”. Esas ganas de estar delante de su nueva hinchada las debe demostrar ahora vestido de corto.