Mauricio Pochettino: "No hemos estado nada bien en la primera parte, estoy decepcionado"

Foto: Tottenham

No pudo ser en el Stadium of Light. El Tottenham se dejó dos nuevos puntos importantísimos en su camino hacia el título, y se mantiene en la misma distancia con el Chelsea una jornada más. Los "spurs" no estuvieron nada acertados en los primeros cuarenta y cinco minutos (tan solo un tiro entre los tres palos), y reaccionaron tarde en la segunda mitad. Su entrenador, Mauricio Pochettino, lo tiene claro: "Estoy decepcionado con la actuación del equipo en la primera parte. Creo que estuvimos mal y no supimos aprovechar la oportunidad que nos presentó este partido. Solo un tiro entre los palos es un muy mal bagaje para ganar un encuentro".

El conjunto londinense buscó la victoria en la segunda parte, del mismo modo que había hecho ante el Manchester City (empataron un duelo que estaban perdiendo por 2-0) y contra el Wycombe (remontaron la eliminatoria tras ir 0-2 abajo). Pero a los de White Hart Lane les faltó puntería y una pizca de suerte: "En la segunda parte estuvimos mejor, creamos ocasiones pero no fueron suficientes para ganar el partido. No podemos hacerlo de esa manera cuando nos estamos jugando cosas tan importantes. Nos sentimos mal porque era una gran oportunidad para reducir la distancia con el Chelsea y no lo hemos hecho".

Por último, el técnico argentino recalcó que esto les servirá de aprendizaje, y que esperan reaccionar cuanto antes para mantener la racha que estaban teniendo hasta hace unas semanas: "Nos faltó un poco de agresividad en la primera parte y eso nos ha costado caro. Tenemos que aprender de esto y tratar de mejorar el sábado ante el Middlesbrough. Es una nueva oportunidad para conseguir los tres puntos".

A la espera de los resultados de esta tarde, el Tottenham se mantiene segundo igualado con el Arsenal y a nueve del líder Chelsea.