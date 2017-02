El Manchester United tropieza en Old Trafford ante el Hull City

Google Plus

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la vigésimo tercera jornada de la Premier League disputado en Old Trafford.

Una vez cerrado el mercado invernal el principal interés caía sobre la Premier League. Con la vista puesta en las nuevas incorporaciones. Aunque en el Old Trafford no se ha producido ninguna llegada, el equipo visitante, el Hull City acudió al mercado invernal para reforzarse y conseguir la ansiada permanencia. Una primera prueba muy dura para ellos, enfrentarse a un Manchester United que venía dando guerra, y en el Old Trafford, para incrementar la dificultad.

Marco Silva, director técnico del Hull City tenía que confeccionar un equipo para frenar la ofensiva de los red devils. Su misión fue cumplida, gracias a la proyección de su idea en el terreno de juego, la persona de Jakupovic. El guardameta atajó todo lo que entraba en el área y desesperó al Manchester United pese a no crear demasiado juego.

José Mourinho en su lugar introdujo nueve cambios con respecto al once titular anterior, ante el Wigan en la FA Cup, solo el argentino Marcos Rojo y el armenio Mkhitaryan repetían. El defensor sufrió mucho a lo largo del partido con Lazar Markovic, incorporado este mercado invernal.

Pogba e Ibrahimovic fueron los más incisivos

En la primera parte el Manchester United mostró su cara menos creadora. No dispuso de grandes ocasiones para abrir el marcador. La imagen que mostraba hacía recordar al Manchester United de principios de temporada. Sin llegadas y con dificultad para sobrepasar las líneas del Hull City. En el primer tiempo tan solo llegaron discretas ocasiones por parte del francés Pogba y del sueco Ibrahimovic.

A los 15 minutos, el ex del PSG probó al Jakupovic, que intervendría por primera vez. Su disparo fue repelido por el guardameta que lo envió a saque de esquina. Comenzaba a construir su muralla Jakupovic. Trece minutos más tarde, cerca de la media hora de partido, Pogba intentó conectar con el delantero sueco, sin embargo, no llegó al balón.

Por su parte, el mediocampista galo también quiso probar al portero que defendía la línea de gol del Hull City. Antes del descanso, un pase magistral de Ibrahimovic llegaba a los dominios de Pogba que tras definir, detuvo Jakupovic.

Así se llegaría al descanso, donde los pocos acercamientos del Mancheser United no conseguían batir a Jakupovic y desvirgar el marcador, mientras que el Hull City esperaba atento para enganchar algún contragolpe rápido.

Los cambios no modificaron nada

José Mourinho y Marco Silva realizaron sustituciones buscando el gol. Rooney y Mata fueron los primeros en entrar para aportar más calidad ofensiva al ataque local. La primera ocasión fue de nuevo para Ibrahimovic que de nuevo no acertó con la portería rival. La escasa solvencia en la última línea del Manchester United hacía que los aficionados comenzasen a pensar en un posible empate. En el minuto 73, Jakupovic tendría que intervenir de nuevo. Juan Mata tuvo la mejor ocasión del segundo tiempo para los red devils. Su remate impactó en el portero bosnio, que repelió el disparo.

Pese al dominio del cuadro de José Mourinho, el Hull City podría haberse llevado los tres puntos. En el minuto 86, el ex del Liverpool, Lazar Markovic estrelló el balón el poste. El serbio cuajó un gran choque y a punto estuvo de mojar en su debut. La grada de Old Trafford enmudeció. Hasta última hora, el arquero bosnio Jakupovic estuvo presente. De los cinco minutos de añadido, en el cuarto llegó la última ocasión del partido. Marcos Rojo de cabeza apuntó a la portería del Hull City pero de nuevo, una vez más, Jakupovic detuvo el esférico.

Un punto para cada uno que supone la distancia de cuatro puntos de la quinta plaza para el Manchester United de cuatro puntos tras la victoria del Manchester City y un punto importante para el Hull City en su misión por la permanencia en un campo difícil.