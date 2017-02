Obertan retorna a Inglaterra de la mano de Wigan

Google Plus

Obertan en su presentación con los Latics. Foto: Wigan.

Wigan Athletic ha firmado el ex Manchester United, Newcastle United y selección francesa sub 21 Gabriel Obertan, el fichaje del extremo francés quedó sujeto a la aprobación internacional. Obertan se mostró contento por su llegada a los Latics y aseguró que está decidido a demostrar su verdadero potencial tras su llegada al DW Satium.

“Quería volver a Inglaterra para mostrar mi verdadero potencial”

El jugador de 27 años de edad, que estuvo en las divisiones inferiores del París Saint-Germain y que posteriormente realizó su debut profesional con el Burdeos, se sometió a un examen médico y firmó un contrato a corto plazo hasta el final de la temporada tras salir del club ruso Anzhi Makhachkala.

Obertan pasó dos años –entre 2009 y 2011- en el Manchester United y director Warren Joyce conoce bien el jugador: “Se añade una gran experiencia para el equipo y nos ofrece otra opción en el área. Es un profesional con una gran calidad superior”. El francés fue transferido al Newcastle United en el año 2011, donde jugó 76 partidos y anotó tres goles con la camiseta de las urracas, antes de su traspasado al fútbol ruso.

Obertan con la camiseta de Newcastle. Foto: BPI.

El extremo habló con la prensa de los Latics y se mostró contento de llegar al club que milita en el Championship: “Es genial estar aquí. Warren Joyce me llamó y fue una parte importante en mi decisión de unirse al club. Estoy contento de estar aquí y no puedo esperar para empezar. Trabajé con Warren cuando estábamos juntos en el Manchester United y es un entrenador que siempre me ha empujado. Yo lo respeto mucho y espero pagarle con mi buen rendimiento en esta temporada”.

Sin embargo, Joyce no es la única cara conocida por Obertan en el DW Satdium: "He jugado con Ryan Tunnicliffe cuando estabamos en el Manchester United y conozco a Nick Powell un poco. He jugado en el DW Stadium con el Newcastle y conozco a Charles N'Zogbia que solía jugar para Wigan, así que sé un poco sobre el club”.