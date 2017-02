Moyes: "Es un buen punto"

Foto: Premier League

El Sunderland recibía en el Stadium of Light a un Tottenham lanzado en la caza y captura del líder Chelsea, pero ha frenado sus aspiraciones con un empate que les ayuda a puntuar (no lo hacían desde hace casi un mes), pero que no recorta ninguna diferencia con los otros equipos metidos en la pelea por no descender, pues Palace y Swansea ganaron, y el Hull consiguió un valioso punto en su visita a Old Trafford. El técnico de los "black cats", David Moyes, no ha querido hacer balance de la semana, y busca mirar lo positivo del duelo ante los "spurs": "Es un buen punto. Estoy orgulloso de lo que hicimos contra ellos que son un equipo excepcional con grandes jugadores jóvenes y algunos de los futbolistas más valiosos de este país".

Los chicos del mánager escocés lograron sorprender a los londinenses en una buena primera parte, donde llegaron incluso a disponer de más ocasiones y darle así, la vuelta a todos los pronósticos: "Creo que tenemos que estar contento con los chicos hoy. Obviamente queríamos los tres, pero es un partido grande y mejor irnos con uno que con nada. Estoy muy contento de que no hayamos cometido errores tontos y dejar así la portería a cero. Nuestras mejores oportunidades llegaron en la primera mitad, y en la segunda ya tuvimos que asegurar el resultado porque ellos estaban apretando mucho".

La dinámica del Sunderland no es que esté mejorando mucho con el tiempo. Es cierto que los "black cats" no ganaron un partido en las primeras diez jornadas de la Premier League, y desde el momento en el que lo hicieron, dieron un salto de calidad. Pero parece que hasta el momento no está siendo suficiente, pues en el último mes han conseguido tan solo dos puntos y ya la salvación se aleja a cuatro puntos: "Este partido nos va a dar mucha confianza después de las derrotas ante Stoke y Burnley en FA Cup. Ahora tenemos que subir el nivel y comenzar a encadenar victorias y marcar desde cualquier zona del campo si hace falta."