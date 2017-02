Bojan, cedido al Mainz 05

Foto: Bundesliga

Bojan ha vuelto a cambiar de equipo y de liga. El canterano del FC Barcelona no ha parado desde que salió de la ciudad Condal hace algunos años, y cuando parecía que había encontrado su sitio en la Premier League de la mano del Stoke City, se marcha cedido al Mainz O5 a probar suerte en la Bundesliga. El catalán, situado ya en Alemania, ha comentado unas palabras sobre su recibimiento en tierras germanas y espera una nueva experiencia emocionante: "No pienso mas allá de los cinco meses. En el mundo del fútbol aprendes que no puedes pensar más allá. Lo unico que depende de mí es entrenar cada día para poder ser mejor y así poder ayudar a mi equipo".

El Stoke, que se ha reforzado con la llegada de Berahino, ve como uno de sus pupilos se marcha de Stoke on Trent en medio de varios recaditos que seguro que no le han gustado a Mark Hughes: "Si el Mainz me quiere es porque conoce mi físico, no creo que sea para jugar balones en largo conmigo. Prefiero jugar de delantero o por detrás de él. En banda solo si me lo pide el míster, pero no es mi posición".

En sus dos años y medio en el Britannia Stadium, el bueno de Bojan ha jugado 52 partidos, llegando a anotar 14 goles con los Potters. El mediapunta llegó a sufrir una grave lesión durante su estancia en Inglaterra, algo que seguro ha mermado su participación en la Premier League y uno de los hechos que ha provocado su marcha. No obstante, el ex jugador de Milan, Roma y Ajax entre otros, no guarda ningún rencor y ha emitido un mensaje de despedida bastante conmovedor: "En mi primer lugar, gracias al Stoke City por haberme dado la oportunidad de jugar y disfrutar de la Premier. Y, sobre todo, gracias a la directiva del club por estar a mi lado en momentos complicados. Gracias también a los aficionados del Stoke por su lealtad incondicional y por haberme hecho sentir tan especial. Me llevo para siempre una sensación única, su cántico: "Olé, olé, olé, Bojan, Bojan". ¡Olé vosotros!".