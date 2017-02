Ronald Koeman: "Siempre es mejor un punto que cero"

Foto: @RonaldKoeman.

Rascó ayer un punto el Everton a su visita al Bet365 Stadium. Primero se adelantaron los locales con un gol clásico del equipo, balón aéreo a Peter Crouch. Pero el equipo dirigido por Ronald Koeman no tardaría en reaccionar para igualar el marcador. En el minuto 39 Seamus Coleman metería un centro raso y potente para Romelu Lukaku pero al que iba a llegar antes Ryan Shawcroos. Dicha jugada de gol iba a traer mucha polémica debido a que el linier iba a señalar fuera de juego posicional del delantero belga. Pero el colegiado del encuentro, Craig Pawson, al tener más autoridad lo daría por bueno ya que consideraba que la pelota la introducía directamente el defensor del Stoke City y que Romelu Lukaku no intervenía en la opción.

Dicha acción provoco un gran revuelo en la comparecencia de Ronald Koeman y él no dudo en responder en cómo había vivido el gol: “Entiendo muy bien que la afición, jugadores y técnico del Stoke City estén enfadados porque la verdad es que es una acción muy extraña. Yo veo como el linier señaliza el fuera de juego, pero después me doy cuenta de cómo el árbitro lo da por válido”. Añadía que al finalizar el partido había observado el gol en un video: “Cuando salgo hacía aquí me paro antes para ver la acción, y la verdad es que es un gol legal y me alegro de que el árbitro corrigiera al linier. Con el tiempo se olvidara y más gente entenderá que está bien arbitrado”.

A continuación analizaba como había visto el partido de sus jugadores mientras contestaba a las preguntas de los medios: “Me voy frustrado a casa la verdad. En el primer tiempo hemos tenido el dominio total del balón, y aun así las mejores ocasiones las ha tenido el Stoke City. En el segundo tiempo hemos sido mucho mejores en defensa y se han esforzado mucho para defender los balones aéreos a Peter Crouch. Pero lo que teníamos en la primera parte lo hemos perdido en la segunda, ya que hemos hecho perdidas estúpidas en el centro del campo”. Finalizaba su análisis añadiendo: “Creo que en general hemos jugado un buen futbol. Es un estadio duro de visitar y siempre es mejor puntuar que perder”.

Después le volvían a preguntar por una decisión bastante llamativa ya que antes del comienzo de la segunda mitad sustituía a Mason Holgate por James McCarthy: “Habíamos salido con tres centrales y estábamos dominando bien el balón por ello decido sacar a un central y volver a la alineación que más usamos para así tener más dominio en el centro del campo. Gracias a este cambio James nos ha permitido mejorar más el centro del campo”.

Finalizaba su intervención alagando a Morgan Schneiderlin. El jugador francés desde que llego a Goodison Park no ha parado de atraer a los focos por su alto rendimiento: “Morgan es talento puro. Lo conozco muy bien y este es el tipo de partidos que siempre hace”. Y añadía: “Es un jugador muy fuerte y con un gran dominio del balón. Espero que el sábado vuelva a estar igual y sé que lo hará”. Después se despedía de los medios y abandonaba su comparecencia.