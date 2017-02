Intercambio de cromos entre cisnes y villanos

Google Plus

El mercado de fichajes invernal se cerró el pasado martes 31 con un hecho que se produce pocas veces en el mundo del fútbol, pero que cuando ocurre llama mucho la atención, es el intercambio de jugadores entre dos clubs, pero no en una misma operación, sino en negociaciones independientes una de otra. En este caso fue entre el Swansea City, equipo que está luchando por la permanencia en la Premier League, y el Aston Villa, conjunto que se encuentra en la Sky Bet Championship y cuyo objetivo es el ascenso a la máxima categoría del fútbol inglés después de haber descendido la temporada pasada.

En el caso de los cisnes han logrado la incorporación del atacante de Ghana, Jordan Ayew, que actualmente se encuentra disputando la Copa de África con su selección. El ex jugador del Aston Villa ha firmado un contrato con su nuevo equipo por una duración de tres temporadas y media, hasta 2020, y la operación se ha cifrado en torno a unos siete millones de euros.

Jordan Ayew ha jugado un total de 58 partidos con la elástica de los villanos en los que ha conseguido marcar 10 goles en una temporada y media que llevaba en el club. Su nuevo técnico, Paul Clement, ha declarado que: "Es un jugador muy versátil, con una rapidez impresionante, además su hermano estuvo aquí por lo que le habrá aconsejado que venga a jugar al club".

Por otra parte, los villanos han conseguido el fichaje del lateral zurdo Neil Taylor, de 27 años que llevaba casi siete temporadas vistiendo la camiseta del Swansea City en los que ha jugado un total de 179 partidos, siendo su último servicio a su anterior equipo a principios de año en el partido que enfrentó a los cisnes contra el Crystal Palace.

El traspaso de Neil Taylor se ha fijado en torno a unos seis millones de euros, y ha firmado un contrato hasta 2021. El jugador nada más llegar a su nuevo equipo ha hecho las siguientes declaraciones: "Mi estancia en el Swansea fue muy buena, pero necesitaba un cambios de aires, dar un paso más en mi carrera, y con la llegada al Aston Villa lo he conseguido, es un gran equipo con una enorme afición, no se merecen estar en la situación en la que se encuentran por lo que me esforzaré al máximo para ayudar al club a recuperar la categoría".