Southampton – West Ham: La historia de un reencuentro

Hojbjerg y Feghouli en el partido de la primera vuelta. Foto: Getty Images

No ha pasado un mes desde la salida de José Fonte de St. Mary’s y el portugués ya tiene que enfrentarse a su pasado en un partido que no solo servirá para ver cómo afronta el defensor del West Ham su vuelta a la que fuera su casa durante tantos años, sino que también podremos presenciar la reacción del público de St. Mary’s ante el regreso de su capitán.

Reencuentro prematuro

Tras siete años en las filas se los Saints, viviendo una de las mejores etapas de la historia del club, parecía increíble que el capitán José Fonte fuera a abandonar el equipo, y más de la forma en que sucedió todo, pero así fue. Este pasado mercado de fichajes el portugués pedía ser traspasado y el club al que tanto había dado y que tanto le había dado se veía obligado a dejar marchar a uno de los iconos de la historia del equipo.

José Fonte con el Southampton en League One | Foto: Getty Images

Muchos de los aficionados del Southampton no entendieron esta decisión y seguramente en el enfrentamiento que se producirá el sábado algunos le recriminarán lo sucedido, a pesar de que el portugués, a través de las redes sociales quiso despedirse y agradecer a todos los Saints por los años vividos en St. Mary’s, tanto a los que entendían su decisión como a los que se negaban a aceptarlo. Es por todo esto que quizás este reencuentro llegue demasiado pronto y con algunas heridas aún abiertas, lo que es seguro es que el tiempo hará que todo el mundo reconozca el trabajo de Fonte en el Southampton.

Duelo de necesitados

Southampton y West Ham se enfrentan en condiciones muy diferentes a las del año pasado, muy lejos de los puestos europeos. En estos momentos ambos conjuntos se encuentran a más de diez puntos de las plazas de Europa League, lo cual hace complicado ver a ninguno de los dos equipos repitiendo su última clasificación en la Premier League, cuando Southampton y West Ham acabaron en sexto y séptimo lugar respectivamente.

Yoshida anotó el único gol en el último choque entre en saints y hammers en St. Mary's | Foto: Getty Images

Ahora la mayor preocupación de estos dos equipos debe ser abrir hueco con los puestos de descenso para no meterse en problemas de cara a la recta final de la temporada y no perder la esperanza de una última racha liguera que les diera opciones de soñar con un puesto en la mitad alta de la tabla.

Enfrentamientos recientes

Las últimas visitas de los Hammers a St. Mary’s no han sido las mejores para los londinenses, ya que no han sido capaces de anotar ni un solo tanto en los tres últimos partidos jugados al sur de Inglaterra. Además, son ocho los partidos que lleva el Southampton sin caer derrotado como local ante el West Ham.

Tadic consiguió uno de los goles en el partido de la primera vuelta | Foto: Getty Images

En esta Premier League ya se han enfrentado estos dos conjuntos, con una abultada victoria como visitante de los de Claude Puel, 0-3 en el estadio del West Ham, en un partido en el que los Saints no dieron opción a su rival. Como curiosidad, encontramos de nuevo a José Fonte, quien disputó aquel partido en las filas del Southampton y en esta ocasión lo hará en el lado Hammer.

Posibles alineaciones

En el lado local, los Saints rezarán para que su defensa no sufra ninguna lesión, ya que con la marcha de José Fonte y la lesión para varios meses de Virgil Van Dijk, los de Puel apenas cuentan con tres centrales para lo que resta de temporada, incluida la final de la Copa de la Liga. Además, Jay Rodríguez y Ward-Prowse son duda, con lo que Hojbjerg y Long podrían entrar como titulares en el once de Claude Puel. El recién llegado Manolo Gabbiadini no apunta a titular, aunque sí podría disponer de algunos minutos para debutar con su nuevo equipo.

Por su parte, Bilic cuenta con algunas bajas en defensa como Ogbonna y Arbeloa, por lo que podría optar por una defensa formada por tres jugadores, entre los que se encontraran el exjugador Saint José Fonte y el Kouyaté, llegado recientemente de la Copa de África. Andre Ayew, aunque ya ha regresado del torneo africano no estará listo para el encuentro ante el Southampton.