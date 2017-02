Previa Hull City - Liverpool: levantarse o caer

Google Plus

Foto: Premier League

El Hull City está necesitado de puntos. La zona de salvación está a cinco puntos, y por detrás, aprieta el Sunderland de David Moyes. Por su parte, el Liverpool quiere remontar el vuelo. Estaba realizando una magnífica temporada y ha sufrido un bajón, y eso le ha hecho descender hasta la cuarta posición. El Tottenham y el Arsenal han sabido disfrutar de la situación de "The Reds".

En la anterior jornada, el Hull City consiguió un empate ante el Manchester United, y esto puede ser una ambición para los jugadores. Los futbolistas parecen volver a tener confianza en sí mismos, de salir de la zona de descenso. Así, detuvieron la racha de diez derrotas consecutivas. Así comento en el dia de hoy viernes, Marco Silva, el resultado obtenido en ese encuentro:

"El resultado obtenido en Old Trafford nos da confianza".

En cuanto al mercado invernal, el Hull City incorporó a no menos que ocho futbolistas y un entrenador, el portugués Marco Silva. Han aprovechado para reforzarse y los 'Tigers' peinaron el mercado y se hicieron con futbolistas en prácticamente todas las líneas. Cinco de las incorporaciones llegaron a préstamo mientras que por dos de ellas pagaron el traspaso.

Los últimos refuerzos en anunciarse fueron los del centrocampista Alfred N'Diaye, procedente del Villarreal, que estaba contando con pocos minutos, y del extremo del Rennes Kamil Grosicki, mientras que este mismo martes el defensa internacional italiano Andrea Ranocchia firmó su contrato hasta final de temporada en calidad de cedido por el Inter de Milán.

Además, Lazar Markovic, Omar Elabdellaoui y Oumar Niasse llegaron cedidos por Liverpool, Olympiacos y Everton, respectivamente, mientras que Evandro y Markus Henriksen fueron fichados de Oporto y AZ Alkmaar. Falta decir, que Robert Snodgrass, la estrella del equipo, abandonó el club.

Si vamos a ver los números de ambos conjuntos vemos el porque de la clasificación de cada uno. Por un lado tenemos el segundo conjunto mas goleado, con mas de 2 goles recibidos por encuentro. Y enfrente, al conjunto mas goleador de la Premier con mas de 2 goles anotados por encuentro.

Por parte del Liverpool, Jürgen Klopp también ha tenido que realizar su rueda de prensa afirmó:

"El Hull City será un rival difícil".

El club visitante, a priori son favoritos, pero el entrenador germano, no las tiene consigo todas. Para vencer al Hull City, tiene que hacer su fútbol para sacar un buen resultado, pero según ha explicado, será difícil. Ahora podrá contar con prácticamente su once de gala. Contra el Chelsea, Clyne tenía un problema con las costillas, al igual que Jordan Henderson y Dejan Lovren. Los jugadores jóvenes que estaban entrando en las últimas convocatorias, no pertenecerán en la lista. Pero interpreta que seguirán entrenando con el primer equipo.

En los últimos enfrentamientos de ambos equipos, las estadísticas no indican un claro favorito. Dos victorias por parte del club local en el encuentro de este sábado, otras dos por parte del Liverpool y un empate, son los resultados de los cinco partidos anteriores.

En este partido, Marco Silva no contará ni con William Keane, Markus Henriksen, Moses Odubajo, Greg Luer y Curtis Davies. Además de la incorporación de Markovic, que no podrá disputar el partido ante el club al que pertenece. Sin embargo, podrán contar con Dieumerci Mbokani , quien regresó de selección tras la Copa Africana de Naciones. Y en el equipo visitante, Cameron Brannagan, que ha vuelto a entrenar pero que no entrará en la convocatoria, Danny Ings con una lesión de rodilla y Marko Grujic, que tiene hasta finales de febrero.

En conclusión, tres puntos para salir del pozo, o para asegurar la cuarta plaza.

