Diego Costa puede sucumbir ante la tentación china

Diego Costa, fuente: Chelsea.

En el fútbol como en la vida misma, muchas personas se venden al mejor postor y esto en el fútbol hoy en día es muy frecuente. A día de hoy ya son muchos los jugadores que han decidido partir hacia tierra asiáticas sucumbidos por el dinero chino, ante lo cual los equipos europeos no pueden competir.

Muchos jugadores en el momento auge de su carrera cuando mejor brillaban, cuando más destacaban o siendo incluso jóvenes talentos han decidido partir en busca del dinero. Y esto se ve reflejado en jugadores como Hulk, Oscar, Alex Teixeira, Jackson, etc...

Pero los equipos chinos van más allá, y han decidido dar un salto. Ese salto es la posible llegada de Costa a la Super Liga China, donde le esperan 30 millones de euros al año. Aún no se ha confirmado nada, pero los rumores y los últimos conflictos hacen dudar a los aficionados blues.

A principio de temporada, Conte cogió las riendas de un equipo a la deriva. Un equipo sin rumbo alguno, que se encontraba por primera vez en mucho tiempo fuera de competiciones europeas. Conte encontró un equipo roto y rápidamente notó lo que carecía en ese lugar, la falta de un líder que hiciera de guía para todo el equipo y Conte se puso como tal. Todos los jugadores seguían tal cual el plan del técnico e incluso domó a una fiera que parecía indomable. E hizo de él un jugador nuevo, un jugador que solo se dedicaba a realizar su trabajo, marcar goles y ayudar al equipo, alejándose así de las peleas con los rivales. Todo iba rodado, con el Chelsea líder y muy compacto sin ninguna fisura, eran una familia.

Chelsea, fuente: Chelsea.

Sin embargo, un día Diego Costa durante un entrenamiento comunicó a Conte que prefería no hacer trabajos físicos porque estaba fatigado, por lo que Conte le dijo que debía realizar el entrenamiento físico al igual que sus compañeros. Por lo que Costa se dispuso a marcharse del entrenamiento, mientras que Conte sorprendido por la reacción de este le dijo: "Si no quieres realizar el trabajo, vete a China". Antes de esta trifulca, Conte y Costa tuvieron un rifirafe durante un partido donde el técnico quería que Costa presionara con más entusiasmo arriba y Costa ante esto se enfado. Sin embargo no llegó a más.

Diego Costa y su ruptura, fuente: Chelsea.

Esa semana el jugador no fue convocado, ya que según Conte tenía "unas molestias en la espalda" y no quería arriesgar. A la siguiente semana todo parecía volver a la normalidad, hasta que hoy se confirma un rumor que el propio Conte afirmó en Cobham.

Pero dicho rumor va más allá y relata que Costa tiene un acuerdo para marcharse en verano, y esto no es nuevo en la casa blue ya que desde el primer momento ya se empezaba a especular con la salida de Costa. Tanto es así que nunca se ha sabido con exactitud si Costa seguiría en el Chelsea año tras año ya que siempre se ha especulado con su retorno al Atlético de Madrid. Hasta tal punto que este verano estuvo cercar de regresar a Madrid, pero el Chelsea se negó a venderlo.

Ante esto, hay muchos analistas que cuentan que Costa puede estar realizando esta trama para ver incrementado notablemente su salario en el Chelsea para renovar con los blues. Pero tanto ésta noticia como el acuerdo chino, son de momento tan solo rumores por lo que el tiempo decidirá.

Sin embargo, seguro que esto no ha sentado nada bien en el club londinense, y mucho menos para Conte y sus compañeros, ya que el equipo se encuentra líder en la batalla por la Premier League y este sábado tienen un derbi ante el Arsenal. Por lo que este rumor puede afectar a la dinámica del equipo.

Ante esto tanto Conte como Abramovich, ya tienen varios posibles sutitutos para Costa, suenan nombres como Dembélé, Morata, Lukaku y Belotti.