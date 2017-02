Pavel Wszolek, nuevo jugador del Queens Park Rangers

Google Plus

Pawel Wszolek celebrando con sus compañeros

Pavel Wszolek inició su carrera profesional con el Polonia Varsovia entre 2010 y 2013, disputó 60 encuentros y anotó nueve goles. Luego se mudo a la Sampdoria , con el conjunto italiano sólo anotó un gol tras 27 encuentros y lo cedió al Hellas Verona. Los amarillos y azules tampoco lo tomaron en cuenta y el Queens Park Rangers encontró su mejor versión y todo está encaminado para un vínculo permanente hasta 2019. Con la selección polaca debutó en marzo del año pasado en un amistoso ante Finlandia en Breslavia y anotó un doblete en aquel 5-0. Cuando se le consulto sobre la extensión de su préstamo con los aros se mostró muy ilusionado: “Estoy muy contento que haya un acuerdo permanente, estos últimos meses han sido fantásticos y me agrada mucho la filosofía de trabajo del nuevo entrenador. Todos me han respaldado desde que llegué a este maravilloso club, me motiva mucho de cara al futuro y espero poder retribuirles el respaldo de la mejor manera posible”.

Ian Holloway, le dio la bienvenida a otro flamante fichaje y se deshizo en elogios para el experimentado centrocampista polaco: “Es una noticia fantástica para nosotros, Pawel ha sido un excelente jugador desde que llegó y estoy convencido que desde su experiencia aún tiene muchas cosas por aportar al equipo. Tiene una técnica exquisita, es un profesional y es una alegría seguir trabajando con él. Estoy ansioso por seguir disfrutando al máximo de uno de los mejores centrocampistas del fútbol mundial”.

Algunos aficionados al fútbol ya se preguntan ¿Pavel Wszolek podrá dar el salto cualitativo con el Queens Park Rangers? en este maravilloso deporte todo es relativo, aunque la Football League Championship será el escenario ideal para que el habilidoso centrocampista polaco continué consolidándose. En Loftus Road la gran mayoría lo respalda y ahora tiene la confianza contractual para seguir brillando.