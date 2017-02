Previa Everton - Bournemouth: Ganar para no descolagarse

Davies chutando en el partido ante el Stoke / Foto: Everton FC

Siempre en el fútbol hay un resultado inesperado que puede provocar perder una ventaja en la clasificación o ser eliminado de un torneo. Esto mismo ocurrió en el partido entre Manchester United y Hull en la jornada 23 de la Premier. El empate entre ambos equipos le dio una posibilidad al perseguidor más inmediato de los Red Devils, el Everton, reducir la diferencia de puntos entre ambos. Pero el equipo dirigido por Koeman no consiguió aprovechar su oportunidad. Por ello, los Toffees esta jornada necesitan ganar para no descolgarse en la clasificación.

Una situación parecida tiene el Bournemouth. El equipo de Eddie Howe tiene más cerca de lo que se quiere el descenso, y no conseguir una victoria podría suponer estar demasiado próximo a los puestos que provocan bajar a la Championship. El colchón de cinco puntos se puede ir en cualquier momento. Además, a los Cherries les cuesta mucho ganar fuera de casa. Sin duda, el partido en Goodison Park contra un Everton en buena forma puede ser un auténtico problema para las aspiraciones del Bournemouth.

Por tanto, este duelo puede marcar el devenir de ambos equipos en las próximas jornadas. Seguir peleando por sus objetivos o ir en una trayectoria descendente que puede ser nefasta. Además, esta jornada será la vigésimo cuarta, y ya se está empezando a definir las posiciones de todos los equipos de la Premier League. Ya saben, ganar o descolgarse.

Desaprovechando oportunidades

El Everton en la siempre complicada visita al Stoke City consiguió sacar un empate en el que la igualdad fue la tónica dominante del partido. Con este empate, el Everton no pudo recortar la ventaja de cinco puntos del United sobre los Toffes. Si el equipo dirigido por Koeman quiere dar caza a los Red Devils, es clave no perder estas oportunidades. Por ello, en estas jornadas en las que ya se está empezando a adivinar como será el final de temporada para los equipos, ganar es fundamental y básico.

Coleman celebrando un gol / Foto: Everton FC

Desde luego que esperanzas hay en que se puede lograr el objetivo de alcanzar al United, ya que el equipo dirigido por Ronald Koeman está realizando una magnífica campaña. La irrupción del joven centrocampista Davies, el gol que aporta Lukaku y el buen estado de forma de Seamus Coleman dan esperanzas al seguidor Toffee de que se puede conseguir dar caza al equipo de Mourinho. Además, Goodison Park esta campaña asusta, ya que tan solo el Liverpool ha podido ganar en este estadio esta temporada. Además, en el último encuentro en casa del Everton, los de Koeman se impusieron por un contundente 4-0 al City de Pep Guardiola. No hay duda de que el Goodison Park es un fortín y el Bournemouth tendrá que sudar para conseguir llevarse algo de Liverpool.

Rozando el descenso

El conjunto dirigido por Eddie Howe no pasa por un buen momento. Su cercanía a los últimos puestos de la clasificación, el no haber ganado este año 2017 y la gravísima lesión de Wilson son algunos de los factores que indican esta pequeña crisis de los Cherries. Por ello ganar en Goodison Park es clave para espantar los males y cambiar la dinámica. No sólo por los puntos, si no también por la moral. Y por qué no, dedicárselo a Callum Wilson que seguro que necesita el cariño de sus compañeros.

Aún así, a los Cherries ser visitantes no se les da nada bien. Pero el Bournemouth necesita romper estás dinámicas negativas si quiere seguir en la Premier. Por ello, la contundencia defensiva de Cook y el orden de Harry Arter serán claves. Y para olvidar el instinto goleador de Wilson (máximo goleador de la plantilla con seis tantos), se tendrán que imponer jugadores como Afobe o King. Será difícil sin duda, pero los Cherries saldrán al Goodison con ganas de cambiar la dinámica. ¿Lo conseguirán?

King driblando a un adversario / Foto: AFC Bournemouth

Antecedentes

Todas las veces que se han enfrentado Everton y Bournemouth fueron en estas dos últimas temporadas. En los cuatro enfrentamientos que tuvieron ambos conjuntos el Everton consiguiendo llevarse el partido en dos ocasiones, y el Bournemouth en una. De hecho, la única ocasión en la que el Bournemouth ha conseguido ganar al Everton fue en esta temporada por 1-0. El solitario gol de Stanislas hizo que los Cherries se llevasen el encuentro, y seguro que los jugadores del Bournemouth esperan repetir este logro.

Goodison Park es un fortín

El Everton se ha mostrado implacable esta campaña en su estadio. Tan sólo la dolorosa victoria del Liverpool en el derbi del Mereyside por 0-1 ha sido el único atisbo positivo para los visitantes. Además, la capacidad goleadora del Everton se multiplica en su campo, donde en sus dos últimos partidos como locales metieron siete goles. En cambio, el Bournemouth fuera de casa de casa no encuentra estabilidad. Tan solo han conseguido ganar dos veces lejos de Bournemouth.

El apartado goleador de ambos equipos es similar, habiendo anotado el Everton 34 goles y Bournemouth 32. La desigualdad llega en el apartado defensivo, ya que mientras el Everton ha recibido 24 goles, el Bournemouth ha recibido 41. Seguramente los locales traten de buscarle las cosquillas a la defensa visitante.

Goodison Park / Foto: Getty Images

Mike Jones será el arbitro

El encuentro entre Everton FC y AFC Bournemouth se disputará en Goodison Park (Liverpool, Inglaterra). Este campo es de los más antiguos del fútbol inglés, ya que se construyó en 1892. Actualmente cuenta con una capacidad de 40.569 espectadores.

El árbitro será Mike Jones. El inglés de 48 años arbitró por última vez el 1 de Febrero el Manchester United 0-0 Hull City. El colegiado ya dirigió los encuentros de Everton y Bournemouth esta temporada en dos ocasiones a cada equipo.

Posibles alineaciones