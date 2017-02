Paul Clement: "Tendremos un gran oportunidad"

Paul Clement (Fotografía: Getty Images Europe)

Swansea sumó su segunda victoria consecutiva en la Premier League y se ilusiona con la permanencia. Los cisnes temporalmente están a salvo de la zona del descenso y de cara al fútbol de temporada sólo les sumar de los tres puntos en cada jornada. El domingo 5 de febrero los dirigidos de Paul Clement se enfrentarán al Manchester City en el Etihad Stadium y cuando se le consultó sobre sus expectativas se mostró convencido que darán otro batacazo sorpresivo: “Sabemos que todavía nos restan 15 encuentros por jugar y Manchester City será un rival muy exigente. Este temporada es muy importante para nosotros nos jugamos la posibilidad de asegurar nuestra presencia en la máxima categoría del fútbol inglés. Tenemos que sostener nuestro invicto puesto que estamos ante una gran oportunidad”.

Leon Britton retornará tras ausentarse por una lesión, mientras que Jordan Ayew se unirá a los cisnes la próxima semana. Paul Clement insistió que el encuentro ante los ciudadanos será un examen muy exigente y aspira a dar otro golpe sobre la mesa en la vigesimocuarta jornada: “Estamos muy contentos con el resultado de la otra noche, aunque el rendimiento fue mixto. Trabajaremos duro para tener actuaciones sobresalientes en las 15 jornadas restantes de la Premier League. El Manchester City es un equipo fantástico, fuerte y talentoso hasta en el banquillo, sacó un buen resultado ante West Ham y los hemos estudiado minuciosamente. Los Hammers tuvieron su mejor rendimiento colectivo en la presente temporada, eso tiene que inspirarnos y debemos seguir creciendo a pasos firmes”.

Finalizó con broche de oro hablando sobre el retiro de Frank Lampard, las nuevas incorporaciones del Swansea, Pep Guardiola y el rendimiento colectivo de sus dirigidos: “Me hubiera gustado tenerlo aquí, estaría mintiendo si dijera que no lo intenté, él tomó una decisión, fue uno de los mejores centrocampistas más destacados del fútbol mundial. Tuvimos una conversación sobre la posibilidad que venga al club y nos agradeció la propuesta. No confirmó nada concreto, aunque siempre quisimos convencerlo. Jordan Ayew es un variante interesante, es un jugador de primer nivel, sus destacadas actuaciones en Aston Villa hicieron que nuestro interés aumentará, es rápido y puede marcar muchos goles. No tengo duda que Pep es el entrenador más exitoso de la Premier League, un gran profesional, conversé con algunos jugadores y me han contado maravillas sobre él. Acá están los mejores entrenadores europeos y eso es un impacto positivo para el fútbol inglés. Seguimos evaluando otras posibilidades para hacer nuevas incorporaciones para la próxima temporada, aunque no es el momento idóneo para discutirlo”.