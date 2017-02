Wenger: “Los jugadores deben tener mayor responsabilidad”

Arsène Wenger en rueda de prensa | Fotografía: Arsenal

¿Qué habría sido de este partido si el Arsenal hubiera hecho sus deberes ante el Watford? Eso es lo que se preguntan muchos aficionados Gunners en la previa del enfrentamiento entre su equipo y el Chelsea. Los de Conte tenían una complicada salida a Anfield que terminó en un empate a uno que no supieron aprovechar los de Wenger en un Emirates Stadium que aún no ha olvidado los dos goles del Watford en apenas quince minutos. El 1-2 definitivo dejó un balance que bien podría haber sido positivo en uno totalmente opuesto. Ahora, los de Londres se sitúan a nueve puntos de sus vecinos, unos Blues que comandan la clasificación con paso firme. Precisamente, lamentando ese encuentro se ha presentado el técnico francés en la sala de prensa para contestar a las preguntas previas al encuentro. Sobre la recuperación, que ya ha advertido que ha tenido un gran componente psicológico, la fortaleza del Chelsea y las altas y bajas de su equipo, entre otras cosas, ha hablado Wenger.

“El trabajo ha sido, principalmente, psicológico"

La principal sensación que ha dejado la comparecencia de prensa es la de un equipo desanimado por haber perdido una oportunidad. Una oportunidad que les podría haber dejado más cerca de un líder al que se enfrentan esta jornada con la idea de recortar un poco más en la lucha por esa Premier que se escapa año tras año. Aceptando que “los jugadores deben tener mayor responsabilidad”, Wenger ha desvelado que la semana ha estado cargada de una recuperación psicológica de un vestuario que no encajó de buena forma su derrota ante el Watford: “El trabajo ha sido, principalmente, psicológico. Hay que recuperarse de los partidos durante esos cuatro días y hemos trabajado mental y tácticamente”. Por otro lado, ha dejado claro que “estos jugadores están muy decepcionados cuando no ganan”.

Precisamente, esa victoria deberán conseguirla ante un equipo que es totalmente distinto desde el encuentro que disputaron, curiosamente, ante el Arsenal en el Emirates Stadium el pasado mes de septiembre. Los Gunners endosaron un duro 3-0 a sus vecinos de Stamford Bridge, algo que obligó a Antonio Conte a reaccionar adoptando un sistema táctico diferente que le ha llevado a encadenar quince triunfos en sus últimos diecisiete encuentros ligueros. A ese dato se refería un Arsène Wenger que, además, valoraba los puntos fuertes del que será su rival: “Cuando les ganamos 3-0, no esperaba que obtuvieran trece partidos invictos, pero creo que han encontrado un gran balance defensivo. Son muy buenos en transición”.

"Quería fichar a Kanté. No puedo explicar todo, pero es obvio cuando se mira dónde ha ido"

Confiado de que su equipo puede ganar, cree fundamental la irrupción de Kante en el planteamiento Blue: “N’Golo Kante ha tenido un impacto enorme en su equipo. No es coincidencia que el Chelsea se encuentre en la misma posición que el Leicester la temporada pasada”. Por cierto, un N’Golo Kante que bien pudo haber sido jugador Gunner el pasado verano, cuando eran muchos los equipos que se peleaban por el centrocampista francés: “Quería fichar a Kanté desde que lo vi en Francia y en el Leicester. No puedo explicar todo, pero es obvio cuando se mira dónde ha ido”.

Por otro lado, también pone el foco sobre Eden Hazard y Diego Costa, dos futbolistas que, según el galo, “han vuelto a un estado de forma muy fuerte en comparación con la temporada pasada”. Otra de las grandes diferencias de los de Stamford Bridge es la ausencia de encuentros europeos, algo que ha desahogado a un equipo que sí ve cómo sus rivales directos por el título tienen partido cada tres o cuatro días: “Se benefician un poco del hecho de no estar en la UEFA Champions League o en la UEFA Europa League. Pueden prepararse adecuadamente y si quieren cambiar el sistema, pueden trabajar a lo largo de toda la semana”.

En cuanto a su equipo, hay una gran duda en el centro del campo, pues a la baja por lesión de Cazorla y a la sanción de cuatro partidos de Xhaka, se ha unido la lesión de Ramsey quien estará fuera de los terrenos de juego “aproximadamente 21 días”. Wenger, quien daba ese dato, tampoco puede contar con Elneny, concentrado con Egipto en la Copa de África, por lo que se antoja complicado adivinar quién será el acompañante de Coquelin en la sala de máquinas Gunner: “Estamos algo cortos, pero tenemos jugadores jóvenes que pueden hacerlo bien ahí. Tenemos a Jeff Reine-Adelaide, Ainsley Maitland-Niles, Alex Oxlade-Chamberlain o Alex Iwobi, que también puede jugar ahí”. Se le preguntaba, además, por el hecho de no haber incluido una opción de retorno en el contrato de un Jack Wilshere cedido en el Bournemouth: “No, nosotros nos hemos puesto de acuerdo para que vaya cedido un año y lo vamos a aceptar”.

“Desde la grada, aunque se pierde impacto sobre el juego, se mejora la visión”

Otros temas que han estado de actualidad durante los últimos días y por los que ha sido cuestionado el técnico francés en la rueda de prensa han sido los que tratan de su sanción y la retirada de Frank Lampard, uno de los ídolos del rival al que se enfrentan este fin de semana. Sobre su ausencia, admite que ya se las ha arreglado para poder estar en contacto con sus ayudantes, además de pensar que “aunque se pierde impacto sobre el juego, se mejora la visión”. Añade, además, que su estancia en la grada no “tiene un gran impacto” en su equipo a pesar de estar en uno de los tramos más importantes de la temporada. “Confío plenamente en mi asistente Steve Bould para dar las órdenes adecuadas a los jugadores”, comentaba Wenger.

En cuanto al centrocampista inglés que ya ha desvelado que cuelga las botas definitivamente, el entrenador del Arsenal solo tiene palabras de elogio: “Fue un gran jugador y la coherencia que ha mostrado durante tantos años es increíble. Lo vi comenzar en el West Ham y, honestamente, no habría apostado que habría hecho una carrera de ese calibre”. Destaca del ex del Chelsea “su concentración, motivación, inteligencia y resistencia”, además de quedarse con una cualidad que los jugadores o la poseen o no pueden aprenderla: “Tenía una cualidad que no se le puede dar a los jugadores. Entraba en el área y encontraba el momento adecuado. Era un gran definidor. Cuando golpeaba el balón, nunca se iba a las gradas”.

De esta forma ha concluido una rueda de prensa especial por lo que se avecina en Stamford Bridge a partir de las 13:30 horas del sábado, 4 de febrero. El resultado final del partido entre el Chelsea y el Arsenal bien puede dejar una pelea apasionante por el título o un campeón virtual a menos de la mitad del calendario por disputarse. Arsène Wenger lo tiene claro: “No sé si una derrota significa que hemos terminado de luchar por el título, pero en una rueda de prensa siempre hay que tener cuidado con los sí y sus consecuencias”. Desde luego, una reflexión que deja entrever la importancia del choque para los actualmente clasificados en tercer lugar.