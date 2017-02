Previa Tottenham - Middlesbrough: sin relajación

Wanyama y Gastón Ramírez disputan el cuero. Foto: Tottenham

La presión no es poca. A primera vista puede parecer que ambos equipos están bien posicionados de cara al logro de sus objetivos. Pero caer en la idea de que se cualquiera se puede relajar les puede pasar factura. Su puesto no es, ni mucho menos, confortable. Compiten en una carrera de fondo que atraviesa un tramo complicado en el que la más mínima bocanada de aire mal dada o un pequeño tropiezo puede dar al traste con las aspiraciones de ambos equipos.

Uno marcha segundo. Muy por encima de por dónde casi todo el mundo creía que se hallarían antes de dar inicio la competición. Pero si uno se frota los ojos y enfoca bien sus retinas sobre la clasificación de la Premier League percibe que está empatado con el tercero. Al igual que su vecino y rival histórico, el Arsenal, 47 puntos guarda en su cesta el ya no tan sorprendente Tottenham. Un punto por encima del Liverpool de Klopp - que atraviesa horas bajas - y del muy cuestionado Manchester City. Hasta nueve puntos por encima está la apisonadora Blue de los Hazard, Diego Costa, David Luiz…

El otro, el Middlesbrough, se halla fuera de los puestos de descenso. Decimoquintos y a menos de una victoria del que marca la zona de descenso, el Crystal Palace. Sudan la gota gorda para mantenerse vivos en la categoría. El objetivo es salvarse y en el club no hay duda de que se logrará. Pero una derrota este fin de semana, sumado a una victoria de The Eagles, les colocaría como farolillo rojo si el Swansea y el decadente Liecester no puntúan.

Espabilar tarde no siempre funciona

Los Spurs llevan tres encuentros consecutivos en los que no entran al césped de la manera deseada. Desde hace dos jornadas ligueras los jugadores no empiezan los partidos con la intensidad y el ánimo deseado por su entrenador, por la afición y, seguramente, por ellos mismos. Eso se paga.

El primer rival que se aprovechó de esa dejadez fue el City. Se llegaron a poner 2-0 y todo parecía que iba a ser una plácida victoria de los de Manchester. En poco más de 15 minutos los Spurs consiguieron salvar los muebles gracias a los tantos de Dele Alli y de Heung Min Son.

Ocurrió parecido el pasado fin de semana, esta vez en la FA Cup. Contra un rival muy inferior como es el Wycombe Wanderers -equipo que milita en la cuarta división inglesa- también llegaron a encontrarse en inferioridad en el marcador tras encajar dos tantos. Esta vez con el apoyo de White Hart Lane, pudieron solventar la situación e imponerse sobre su rival en un partido vibrante que finalizó con 4-3.

"Estoy decepcionado con la actuación del equipo en la primera parte".

La última jornada los jugadores comenzaron con dejadez. Cuando espabilaron ya no quedaba tiempo y el resultado acabó sin goles. Pochettino se mostró descontento con su plantilla: “Estoy decepcionado con la actuación del equipo en la primera parte. Creo que estuvimos mal y no supimos aprovechar la oportunidad que nos presentó este partido. Solo un tiro entre los palos es un muy mal bagaje para ganar un encuentro”. El argentino no paró ahí: “En la segunda parte estuvimos mejor, creamos ocasiones pero no fueron suficientes para ganar el partido. No podemos hacerlo de esa manera cuando nos estamos jugando cosas tan importantes”.

Optimismo ante todo

El Middlesbrough, sin contar la FA Cup, lleva seis partidos sin ganar. Derrotas y empates, algunas de ellas contra rivales directos como la del West Ham hace dos jornadas. Pese a ello, el equipo se ha reforzado este pasado mes de enero. Con varios fichajes como Adlène Guédioura, Patrick Bamford o Rudy Gestede la plantilla del Boro se ha vuelto más competitiva. Así se ha demostrado en el campo, pues el equipo, pese a no haber ganado, ha sido competitivo en estas dos pasadas jornadas según el mánager Aitor Karanka: “lo justo habría sido un empate” afirmó tras caer por 1-3 ante los Hammers. Tras el empate contra el West Bromwich Albion dijo que fue “fue un gran partido”.

Ahora le toca visitar a uno de los rivales más duros de la liga y piensan darlo todo.

Posibles onces

El Tottenham no podrá contar con su lateral izquierdo, Danny Rose, ya que contra el Sunderland abandonó el terreno de juego en la primera mitad por lesión y todavía se desconoce el alcance de esta.

Karanka seguramente haga debutar a Guédioura, pero no alineará a los lesionados George Friend y Gastón Ramírez.