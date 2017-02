Previa West Brom - Stoke City: ¿Y ahora qué?

Google Plus

Este 4 de febrero se enfrentan dos clubes típicos ingleses, de esos que no festejan el nuevo año chino ni tampoco cambian sus costumbres por una bolsa llena de peniques. El partido será más que reñido por entrar a zona de competición europea. Pero a pesar de esto, este partido tiene un condimento especial, la vuelta de Saido Berahino al club en donde jugó mas de 100 partidos, y fue tratado como un rey, al menos eso parecía en un principio.

Entre West Bromwich Albion y Stoke City hay cuatro puntos de diferencia, por lo tanto, si los Potters ganan el encuentro no podrán conquistar el puesto número 8 de la tabla y los Baggies seguirán con vistas hacia una futura competición europea.

Las armas

El "ariete" del Stoke en este partido será Peter Crouch, ese histórico inglés de 2,01 metros que viene de marcar su gol número 100 en la Premier League. Se espera que entre en el segundo tiempo para marcar diferencias, tal vez o seguramente aprovechando su altura y utilizando su cabeza. Otras dos armas principales del equipo rayado serán el internacional austriaco Marco Arnautovic, qué con su coleta y sus disparos de media distancia tratará de vencer la valla Baggie. Por otro lado, el ex Bayern Munich Xherdan Shaqiri seguirá haciendo sufrir a cualquier defensa que se le plante, con sus diagonales matadoras y sus tiros cruzados. Tampoco hay que olvidarse del líder que tiene el Stoke con Cameron en el campo, el que sin duda tratará de guiar al equipo hacia la victoria. Lo malo, Stoke no le ha podido ganar al West Brom en los últimos dos partidos, un empate y una derrota.

Por el lado del West Bromwich Albion, también se encuentra material. Tal es el caso de Matt Philips, que con sus ocho asistencias se encuentra en el segundo lugar de los mejores asistentes de la liga, tan solo detrás de Kevin De Bruyne. Además, cabe resaltar que el equipo ha ganado tres de sus últimos cinco encuentros y cuenta con solo una derrota. A su vez, cabe señalar que el equipo de The Hawthorns ha marcado mas de diez goles viniendo de pelota quieta y córners con especialistas como McAuley o Fletcher, además del peligro constante que supone Chris Brunt desde lejos.

El tema Berahino

El burundés Saido Berahino acaba de fichar por el Stoke por la suma de doce millones de libras. Se puede decir que no se ha ido muy bien que digamos del West Brom, bajo críticas por su sobrepeso y hace unos días la frutilla de la torta. Se sabe que Berahino no jugaba desde septiembre, pero nunca se dijo por qué, lo que se pensó fue que era decisión técnica de Tony Pulis, pero no, ha sido gracias a una suspensión de la FA por ocho semanas gracias a un antidoping que le dio positivo por drogas recreacionales, algo que ocultó el club en forma de sanción por sobrepeso obligándole a entrenar con los sub-23.

Mañana, Saido tiene su revancha para demostrar que hicieron mal en dejarlo irse a otro club (a pesar de que el quería hacerlo) y justo contra su club formador. West Brom vs Stoke City es un partido que promete y mucho porque no todo en la Premier League son los equipos punteros.

