Pulis confiesa que rechazaron una oferta multimillonaria de China por Rondón

Rondón celebrando su hat-trick ante el Swansea. Foto: Premier League

La Super Liga China comienza a ser uno de los campeonatos de más renombre del planeta, y quizá no tanto por sus rendimientos deportivos como por el miedo que inspira entre los equipos europeos por perder a sus figuras.

El último en ser tentado por el dinero del lejano Oriente ha sido Salomón Rondón, delantero venezolano del West Bromwich Albion por el que su propio técnico reconoció haber rechazado una oferta multimillonaria.

"Parece que en China ofrecen dinero por cualquier delantero de la Premier League" "Hubo una oferta por Rondó procedente de China. Hoy en día en China parece que ofrecen dinero por cualquier delantero de la Premier League", explicó el veterano preparador galés. Sin embargo la realidad es que Pulis no ha estado nada satisfecho con la marcha del mercado de fichajes, pues tan solo han llegado Marc Wilson y Jake Livermore mientras han perdido a Sadio Berahino, que puso rumbo al rival, el Stoke City.

"Tenemos 16 jugadores profesionales en el equipo en este momento, es un grupo pequeño y Marc Wilson por suerte puede cubrir en varias posiciones", analizó sobre el recién llegado.

Pulis dando instrucciones a sus jugadores. Foto: Premier League

El sábado los Baggies reciben en The Hawthorns a los Potters, que llegan con el polémico delantero con la camiseta del rival, y no estará para defenderle Jonny Evans: "Por desgracia no llega a tiempo y estamos muy decepcionados con lo que le está costando volver a recuperarse de esta lesión".

"Tengo mucho respeto por el Stoke City, es un gran equipo y tendremos que luchar mucho para conseguir sacar un resultado positivo. Este sábado es un partido muy importante y necesitaremos todo el apoyo posible de nuestros seguidores como han hecho hasta ahora durante toda la temporada", finalizó diciendo Pulis. Queda por ver cuál será el recibimiento a Berahino, la solución, el sábado a las 16:00.