Antonio Conte: “La última derrota frente al Arsenal ha estado siempre en mi cabeza”

Antonio Conte durante la rueda de prensa previa al encuentro | Foto: Chelsea

Los inicios de Antonio Conte en el Chelsea no fueron sencillos y se remarcaron con un encuentro que hirió mucho el orgullo blue. El 3-0 encajado en el Emirates fue una losa que ha ido levantando poco a poco hasta el punto de colocar al equipo líder de la Premier League con una amplia ventaja con respecto al segundo clasificado. El tercero, que es el Arsenal, visitará Stamford Bridge donde el técnico italiano podrá tomarse su propia revancha, a la vez que deja al equipo de Arsène Wenger casi descartado de la lucha por el campeonato. El transalpino reflejó en rueda de prensa ese desazón que le provocó la amplia derrota ante el máximo rival y declaró que “no ha podido olvidar esa derrota en toda la temporada”.

“Han cambiado mucho las cosas desde entonces, estamos en una forma espléndida, estamos jugando un gran fútbol con intensidad, pero ellos también están jugando bien aunque la pasada jornada tuvieron mala suerte frente al Watford”, explicó Antonio Conte. El entrenador del Chelsea no da puntada sin hilo y no se pierde ningún partido del campeonato. La distancia en la competición es un buen medidor del estado de los dos equipos, pero el italiano no se fía en absoluto de su vecino londinense y espera una gran batalla en la que “jugamos en casa, tendremos a nuestros aficionados empujando”, comentó apelando al plus que significa jugar un derbi de esta categoría en tu estadio.

Pero lo que sí tiene claro es que esta temporada no está ni mucho menos acabada a pesar del colchón de puntos con el que cuentan. “Si alguien piensa que la Premier está acabada, no estoy de acuerdo, quiero que el equipo siga centrado, ya he vivido esta situación y el equipo necesita mantener la concentración”, aclaró Conte. Al fin y al cabo es el gran plato que tiene esta temporada el equipo y el italiano no quiere desaprovechar esa ventaja de la que disponen.