Ronald Koeman: "Europa es más posible la temporada que viene"

Koeman ha respondido ante los medios de comunicación. Foto: Everton.

Este sábado el Everton se mide ante el Bournemouth como local. El equipo de Ronald Koeman intentará plasmar todo lo mejorado en estas últimas jornadas ante sus aficionados, aunque enfrente tiene un rival que siempre que se mide ante equipos que son favoritos responde muy bien.

La rueda de prensa comenzaba con polémica. Varios medios de prensa de la ciudad de Liverpool como el LiverpoolECHO llevan desde la jornada del martes comparando la decisión de Jürgen Klopp de ponerle un vuelo privado a Sadio Mané para el partido de la jornada anterior, y por ello Koeman era preguntado sobre porque él no había gestionado de la misma manera el regreso de Idrissa Gueye.

A lo que Koeman ha contestado: "No creo en hacer esas cosas. No veo útil hacer viajar al jugador el martes por la mañana para disputar un partido el miércoles. Además en este caso el jugador lleva jugando y entrenando con su selección cinco semanas, si a eso tengo que añadir los viajes más la vuelta a Liverpool. Es normal pensar que el jugador no está disponible para el partido". Y despejaba balones fuera añadiendo que: "Es mi opinión y cada uno tiene la suya y es lo más respetable. Además no voy a pagar un jet privado por un único jugador. Él ha llegado cuando se le ha indicado y ha empezado a trabajar tal y como estaban marcadas las pautas. Para el partido frente al Bournemouth sí que está preparado".



Tanto la prensa como la afición del Everton nota que la situación del club es muy diferente a como empezó y por ello se le ha preguntado sobre cómo cree que acabará la temporada.

Koeman ha dicho: "Estamos a seis puntos de las competencias europeas y a nueve de los cuatro primeros. Es difícil pero las ambiciones son altas mientras sea posible lo seguiremos intentando". A continuación argumentaba el porque lo veía difícil: "Es complicado porque hay que sumar factores, entrenador nuevo y nuevas incorporaciones durante la temporada, además que el resto de conjuntos también juegan sus partidos y los ganan. Por ello el equipo peleará aún más por Europa la temporada que viene".

Finalizaba su comparecencia hablando sobre la salida de sus cuatro jugadores. Tom Cleverley, Gerrard Deulofeu, Bryan Oviedo y Darron Gibson. Comentaba que: "La plantilla no está cerrada, en enero no podemos hacer todos los arreglos, sí que es verdad que lo que hemos buscado es mejorar la situación del club". Y añadía que no iba a hablar sobre ex jugadores: "No voy a valorar su rendimiento. Siempre que han tenido la oportunidad han dado todo por ayudar al equipo a ganar. Y aquí les estaremos agradecidos siempre".