Watford - Burnley: Mirar hacia arriba o hacia abajo

Jugadores de ambos equipos en el partido de la primera vuelta. Foto: Sky Sports

Parecía un duelo de candidatos para eludir el descenso, y lo cierto es que tanto el Watford como el Burnley están cumpliendo sus objetivos con creces. Ambos llegan a este partido con un buen colchón de puntos sobre los puestos de peligro, y no por pura fortuna, sino por el trabajo muy bien hecho de Sean Dyche, Walter Mazarri y sus chicos.

Quizás no parezca un encuentro muy atractivo por el cartel, pero no cabe duda que ambos son dos equipos que saben a lo que juegan, dan el 100% en cada partido y son las sorpresas de la liga. Especialmente el Burnley, uno de los favoritos en descender de categoría por las casas de apuestas a principios de temporada. Los de Dyche afrontan este partido con una estabilidad en la tabla donde no se veían desde hace años. Y es que, con 29 puntos, a 10 sobre el descenso, los visitantes sólo han perdido 2 de sus últimos 9 encuentros entre liga y copa. Sin duda, han empezado con muy buen pie en este año gracias, sobre todo, al rendimiento que están obteniendo en el Turf Moor.

El equipo local tampoco anda tan mal, ya que su último partido puede servirle de motivación para subir puestos en la clasificación. Su victoria ante todo un Arsenal en el Emirates por 1-2, sirvió para acabar con una racha de malos resultados que estaban empezando a inquietar a la hinchada y conseguir tener 27 puntos distanciándose un poco más de la zona de peligro alejándose a ocho puntos.

Los jugadores del Watford celebrando un gol ante el Arsenal. Foto: The Hard Tackle.

Duelo de rachas opuestas

Tras la victoria contra el Arsenal, el Watford se quitó un peso de encima y volvió a ganar en la Premier después de casi dos meses sin hacerlo, llevaba siete partidos sin conocer la victoria y acababa de ser eliminado de la FA Cup contra el Millwall. Todo parecía irse abajo después de un inicio de campaña ilusionante.

El Burnley es el peor equipo visitante de la Premier League.

Todo lo contrario le pasa al Burnley, que sigue obteniendo resultados positivos en las últimas fechas y ha conseguido 12 puntos de los últimos 18 posibles con clasificación en la FA Cup ante el Bristol City incluída, todo un logro para ellos. Sin embargo, la asignatura pendiente de los hombres de Sean Dyche es jugar lejos de su casa, y es que es el peor visitante de la liga con sólo un punto de 30 posibles, llevando por ahora, una racha de seis derrotas consecutivas y tan sólo 4 goles anotados (dos de ellos de penalti). Sin duda una buena prueba de fuego para los visitantes.

Precaución para Mazzarri

Debido al mal momento de forma de sus chicos, el entrenador italiano del Watford advierte del peligro de su rival y no quiere que su equipo sea el primer derrotado del Burnley fuera de casa, por ello quiere corregir errores del pasado y ''jugar contra el Burnley de la misma manera que jugamos contra el Arsenal''. El técnico declaró que en el partido de la primera vuelta contra ellos, fue ''una de las peores actuaciones de la temporada'', su equipo perdió 2-0.

Posibles alineaciones

El Watford no podrá contar con los lesionados Amrabat y Pereyra, y probablemente tampoco lleguen a tiempo Kabasele y Pantilimon. Probablemente, Mazzarri vuelva a darle la titularidad al extremo explosivo M'Baye Niang, recién llegado del AC Milan en este último mercado de fichajes.

Por su parte, el Burnley podrá contar con los recién fichados Ashley Westwood y Robbie Brady, pero no entran en la convocatoria los lesionados Defour, Long y Marney.