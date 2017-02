Pochettino: "No me importa lo que pase entre el Chelsea y el Arsenal"

Pochettino. Foto: Tottenham

Nueva oportunidad para ganar. Eso es lo que debe de pensar Mauricio Pochettino después de dejar escapar la victoria en las dos últimas victorias. Tanto en el Etihad como en el Stadium of Light, los "spurs" estuvieron muy por debajo del nivel mostrado a finales y a principio de año, por lo que ciertas dudas han comenzado a llegar a Londres. No obstante, el técnico argentino está muy tranquilo con respecto a ello y no cree en otra cosa sino en los tres puntos de mañana: "Creo que tienes que ganar cada partido si quieres estar arriba. Tenemos, después de unos días, otra oportunidad para cambiar el mal sabor de boca que nos dejó el partido del mártes. Ese encuentro no va a volver, por eso mañana tenemos que ser más agresivos desde el principio y no conformarnos si otros equipos "pinchan".

Entre esos duelos externos que hace referencia Pochettino, el Chelsea-Arsenal seguro que ocupan un puesto privilegiado, pues son el primero y el tercero respectivamente enfrentándose a cara de perro: "No me importa lo que pase entre Chelsea y Arsenal. Lo importante para nosotros es concentrarnos y mejorar para demostrar que podemos ser reales candidatos al título. Eso es lo que creemos y obviamente necesitas ayuda de otro equipo pero soy muy honesto y aseguro que solo estoy mentalizado en nuestro partido porque del último no salí nada contento. No estuvimos bien en la primera parte y lo terminamos pagando".

Por último, el entrenador argentino habló sobre cómo está el estado de los lesionados del Tottenham. Muchos jugadores "spurs" están fuera y Pochettino ha actualizado sus situaciones: "Hugo Lloris está bien para mañana. Él ha entrenado con nosotros en los últimos días. Por otro lado, Nkoudou lo está haciendo bien igual que Trippier pero no van a estar contra el "Boro" porque no se encuentran al 100%. Vertonghen progresa adecuadamente. Ya está corriendo y en las próximas semanas volverá con el equipo. Mientras, Erik se recupera poco a poco. No queremos arriesgar con nadie, y por eso Rose tampoco va a estar mañana. Un especialista lo evaluará el lunes y luego ya veremos".