Hull City profundiza la crisis de Liverpool

Las ligas se ganan o se pierden contra los equipos más débiles, porque ante los grandes todo puede pasar; y el Liverpool de Klopp es un claro ejemplo. En lo que va de Premier League los Reds no han perdido ante ninguno de los grandes pero ha dejado escapar puntos ante equipos del fondo de la tabla como Sunderland y Swansea; y hoy lo volvió a hacer ante el Hull City de Marco Silva. En su visita al KCOM Stadium el conjunto de Klopp cayó derrotado 2-0 ante un equipo de los Tigers que dejó la vida en el campo y aprovechó al máximo el mal momento de Liverpool.

La primera mitad mostró un Hull City ordenado, que se replegó detrás de la línea de la pelota y apostó a los balones largos y a la velocidad en los contragolpes. Sorpresivamente, a pesar de que cinco de sus once jugadores llegaron en este mercado, los Tigers de marco Silva se mostraron muy sólidos en cada rincón del campo. Mientras que por el lado de Liverpool se vio a un conjunto menos frenético y más pausado con respecto a lo que nos tiene acostumbrado el conjunto de Klopp. Los Reds fueron un equipo sin mucha chispa.

Ninguno de los dos equipos logró imponer su juego y eso llevó a que las aproximaciones al área contraria quedaran en solo eso, aproximaciones –y no oportunidades de gol-. Abel Hernández y luego N’Diaye se acercaron al arco de Mignolet, pero no lograron generar peligro. Por el lado de Liverpool la situación fue muy parecida, ya que los remates al arco –Can primero, y luego algún que otro remate de Firmino, Lallana y Coutinho- fueron despejados fácilmente por la defensa de Hull o controlados por Jakupovic.

N'Diaye festeja su tanto. Foto: Hull City.

La única emoción del primer tiempo llegó sobre el final y fue por la vía aérea. A los 44 minutos Grosicki ejecutó un córner desde la derecha, Maguire conectó un cabezazo y el balón que quedó suspendido en el área chica, Mignolet y Abel Hernández fueron a la disputa del balón que, ante la floja respuesta del arquero de Liverpool, quedó en los pies del recién llegado N’Diaye. El volante senegalés solo tuvo que empujar el balón al fondo de la red para poner el 1-0 a favor de los Tigers.

¿El dato curioso de los primeros 45 minutos? El lateral noruego Elabdellaoui fue atendido por lo médicos y tuvo que cambiar su camiseta por tener manchas de sangre en ella. Cuando regresó al campo de juego lo hizo con una remera sin número.

El segundo tiempo comenzó con un Liverpool más activo y decidido a buscar el empate pero sin ser muy apabullante. Las chances no tardaron en llegar para los de Klopp. Primero lo tuvo Matip luego de un córner pero el balón terminó yéndose por arriba del travesaño. Después llegaron los remates de Milner y Robertson en propia puerta, pero el arquero Jakupovic –al igual que contra Manchester United- respondió de gran manera y evitó el posible empate.

Grosicki hizo su debut en los Tigers. Foto: Hull City.

Hull City respondió a esas aproximaciones de Liverpool con dos ocasiones muy claras en los pies de Abel Hernández. Sin embargo, el delantero uruguayo no estuvo fino en la definición y no permitió que los Tigers liquidaran el encuentro. Luego de aquellos dos contragolpes llegó la oportunidad más clara para los de Klopp. En la misma jugada Liverpool tuvo tres chances, pero el despeje de Maguire primero, y la mala puntería de Milner y Coutinho le negaron el empate a los Reds.

Luego llegaron las sustituciones en ambos equipos: Tymon por Evandro, Niasse por Henandez y Meyler por Grosicki en Hull City; y Sturridge por Can, Moreno por Milner y Origi por Lallana en Liverpool. Los cambios dejaron ver las intenciones de cada uno. Los Tigers de Marco Silva apostaban a no dejar espacios y a buscar un gol más de contragolpe. Los Reds de Klopp iban en búsqueda del empate con toda la carne en el asador.

Los cambios le pagaron con oro a Silva y no a Klopp. A los 84 minutos Hull recuperó el balón en campo propio, Rannochia vio de reojo el pique de Niasse y lo asistió de gran manera con un balón largo. El delantero no perdonó y al quedar cara a cara con Mignolet no dudo, puso el 2-0 y liquidó el encuentro, dándole una victoria importantísima a los Tigers en su lucha por no descender y sembrando muchas dudas en un Liverpool que, de lo que va de 2017, no pudo conseguir una victoria en Premier.