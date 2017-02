Cech: “Tenemos posibilidades matemáticamente, pero estamos muy por detrás”

Google Plus

Cech en una acción durante el partido | Fotografía: Arsenal

Uno de los protagonistas más desafortunados del encuentro entre el Chelsea y el Arsenal fue Petr Cech. El cancerbero Gunner, que volvía a la que había sido su casa durante muchos años, regaló el tercer tanto a los Blues tras una incomprensible salida de balón desde su propia área.

El regalo fue aprovechado por otro que cambió la camiseta entre los dos clubes, un Cesc Fábregas que parece que abandonará la Premier League a final de temporada. Si el catalán lo hace con un título más en su haber o no es una duda que se despejará al final de un curso que ya es bastante prometedor para un Chelsea que se impuso 3-1 al que parecía ser su rival inmediato. Tras el encuentro, el portero checo reconoció su error y su posición en la lucha por el campeonato.

"Tuvimos algunas oportunidades, pero no las aprovechamos"

“Todavía estamos con posibilidades matemáticamente, pero estamos muy por detrás. Hay que asegurarse que ganamos los próximos partidos y luego toca esperar”, aseguró un guardameta que desvelaba que su equipo saltó al terreno de juego en la segunda mitad “sintiendo que estaban en el partido”.

En cuanto al choque, se queda con la buena imagen del primer tiempo y lamenta las ocasiones desperdiciadas: “En la primera mitad lo hicimos bastante bien, pero tuvieron su oportunidad y se las arreglaron para aprovechar el rebote. Les dio confianza y era justo lo que necesitaban, ya que podían cerrar los espacios y salir al contraataque. Tuvimos algunas oportunidades, pero no las aprovechamos”.

En cuanto a su error, algo que asume como propio, cree que ya no tuvo incidencia en el encuentro: “Yo les he dado el tercero. Es una pena, porque se produjo tras un grave error”. Poca trascendencia pudo tener en el marcador final ese regalo, pues antes el Chelsea ya iba con un 2-0 muy claro que dejaba una gran ventaja para los de Antonio Conte. No se puede decir que el fallo del guardameta checo haya echado por tierra un título que el Arsenal pudo haber tenido algo más cerca de haberse mostrado más fuerte en el partido ante el Watford y en este duelo directo ante el Chelsea.