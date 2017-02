Oxlade-Chamberlain: "Si no vamos hasta el final, no merecemos estar aquí"

Google Plus

Oxlade-Chamberlain, rodeado por sus compañeros, lamenta la derrota ante el Chelsea | Fotografía: Arsenal

Antes del encuentro, todos los focos apuntaban a un Oxlade-Chamberlain que formaría pareja de centrocampistas junto a Coquelin. Con Xhaka sancionado, Cazorla lesionado y Elneny en la Copa de África, el inglés parecía el único recambio de garantías para esa delicada zona del centro del campo. Sin pena ni gloria, se desarrolló en un encuentro marcado por ese gol inicial de un Chelsea que da un paso más hacia su conquista del título liguero.

Los hombres de Antonio Conte aprovecharon unas oportunidades que, según Chamberlain, fueron provocadas por “errores cruciales en momentos cruciales”. El polivalente jugador del Arsenal habló tras la derrota para dejar sus impresiones sobre el desempeño del equipo: “Se llevaron sus opciones. El primer gol es algo de mala suerte por nuestra parte, porque golpea en el travesaño y el rebote va para ellos”.

"La distancia es más grande y va a ser difícil"

A partir de ahí, el encuentro cambió sobremanera, pues los de Wenger no volvieron a demostrar la superioridad que sí tenían en los primeros diez minutos de partido. Durante la segunda parte, a la que saltaron con la idea de remontar, se encontraron con un gran gol de Hazard, quien arrancó desde el centro del campo regateando a jugadores. Oxlade-Chamberlain tenía claro que la mejor opción hubiera sido “haber detenido la jugada en el círculo central”, algo que no hicieron y les costó una losa en el marcador difícil de superar. El tercero, también provocado por un error individual, en este caso de Petr Cech, “mató el partido”. Finalmente, fue Giroud el que recortó unas distancias que nunca parecieron ser remontables.

Finalmente, deja un mensaje claro en lo que se refiere a la lucha por el título: “Está todavía más lejos y no hay que esconderse. La distancia es más grande y va a ser difícil, pero jugamos en el Arsenal. Si no vamos hasta el final, no merecemos estar aquí”. Esa contundencia en el mensaje es la que debe adoptar un vestuario que tiene que pelear por seguir inmerso en unos puestos de UEFA Champions League que parecen venderse caros esta temporada.