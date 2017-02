Pep Guardiola:"Estoy impresionado con este nuevo Swansea"

Pep Guardiola. Foto: premierleague

El Manchester City recibe este domingo en el Etihad Stadium a un Swansea completamente renovado de la mano de su nuevo técnico Paul Clement. El Swansea ha conseguido cosechar dos victorias en sus últimos tres enfrentamientos, abandonando los puestos de descenso, y dando síntomas de recuperación, tras la horrible primera vuelta que completó el equipo de Gales.

Pep Guardiola dando órdenes a sus jugadores. Foto: premierleague

Pep Guardiola elogió el trabajo de Paul Clement desde que fuera nombrado nuevo entrenador del Swansea: “Estoy realmente impresionado. He visto el partido ante el Liverpool y he comenzado a ver el del Southampton. Estoy tratando de buscar maneras de atacarles pero aún no las he encontrado. Realmente pueden verse sus mano en el equipo”, dijo el entrenador del Manchester City.

Pep Guardiola medita en el área técnica. Foto: premierleague

“Juegan de una forma muy organizada, apenas dejan espacios entre líneas y en el centro del campo. Cuando atacas por fuera defienden realmente bien dentro del área y en ataque pueden jugar balones largos a Llorente y tiene jugadores rápidos a la contra. Creo que será un partido muy duro", declaró Pep Guardiola.

El Swansea, encara el encuentro ante el Manchester City, habiendo logrado dos importantes victorias ante Liverpool y Southampton.

El técnico catalán también reconoció estar impresionado por el rendimiento del joven brasileño Gabriel Jesus en el equipo. Para Pep Guardiola, su voluntad de aprender inglés habla del interés del jugador para adaptarse con la mayor brevedad posible.

Gabriel Jesús celebra su primer gol con la camiseta del Manchester City. Foto: premierleague

“Tiene 19 años, se ha asentado rápido. Habla el inglés suficiente para entendernos y recibe clases a diario, lo que significa mucho para mí. De sus ganas de involucrarse. En los tres partidos que ha jugado nos ha mostrado muchas cosas, hambre, ganas de ayudar en la presión, con su intensidad y sus movimientos. Cuando se desplaza al centro del campo puede combinar con sus compañeros. Pero todavía tiene mucho que mejorar”, afirmó el entrenador citizen.